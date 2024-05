Redação GPS Após hiato de 13 anos, Veuve Clicquot promove prêmio para mulheres empreendedoras

Criado em 1972, em homenagem ao legado de Madame Clicquot, o prêmio internacional mais antigo do gênero está de volta após mais de uma década de hiato. O ‘Bold Woman Award by Veuve Clicquot’, criado pela Veuve Clicquot , tem a missão de dar visibilidade e incentivar mulheres empreendedoras.

Em todos os anos de história, o programa já celebrou as conquistas de mais de 450 mulheres, em 27 países, proporcionando uma plataforma global para amplificar as suas vozes.

Para celebrar a retomada, foi realizado o evento ‘Bold Woman Dinner by Veuve Clicquot’, no novo espaço da chef Renata Vanzetto, em São Paulo, que contou com a presença de mulheres empreendedoras para um talk com Renata Vanzetto, Cris Arcangeli e Nina Silva, mediado pela jornalista Fabiana Corrêa.

As inscrições para os dois prêmios, ‘Bold Woman Award’ e ‘Bold Future Award’, estão abertas para todas as mulheres empreendedoras e ficam disponíveis até o dia 15 de julho.

Todas as candidatas devem ser fundadoras ou cofundadoras de uma empresa há mais de três anos, terem contribuído para transformação e evolução do seu campo de atuação, apoiado o crescimento do negócio por pelo menos dois anos, e demonstrar sua ousadia empreendedora e abordagem ética nos negócios.

Três finalistas em cada categoria serão selecionadas por um júri de experts e serão convidadas a participar da cerimônia do ‘Bold Woman Award’, em setembro, em São Paulo.

