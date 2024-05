Caio Barbieri Servidores da Saúde realizam assembleia por recomposição salarial de 35,75%

Os servidores da Secretaria de Saúde se reuniram, nesta terça-feira (21), no Clube da Saúde, durante a assembleia-geral convocada pelo Sindicato dos Empregados em Estabelecimentos de Serviços de Saúde (SindSaúde-DF) . O objetivo é iniciar uma mobilização geral para reivindicar a recomposição salarial da categoria.

De acordo com o Dieese, a perda salarial registrada é de 35,75%, o que se tornou o ponto central da discussão e que fez, anda, com que os presentes endossassem a necessidade urgente de uma campanha para garantir justiça salarial.

Além disso, foi debatida a legitimidade da Gestão e Assistência Pública à Saúde do Distrito Federal (GAPS), com o compromisso do SindSaúde de levar a questão ao Supremo Tribunal Federal (STF), por meio da Confederação Nacional dos Trabalhadores da Saúde (CNTS).

Outros temas

Outros temas discutidos incluíram a criação de legislação para resolver a situação da Gratificação de Titulação (GTIT) e a inclusão de profissionais técnicos da saúde nas alterações propostas pela Lei 6.903/2021.

Para Joana Matos, servidora presente na assembleia, a luta é essencial. “Não posso ficar de fora. Essa perda salarial é um golpe duro demais; temos nossos compromissos financeiros e precisamos dessa recomposição”.

A presidente do SindSaúde, Marli Rodrigues, destacou a gravidade da situação, ressaltando como a perda salarial impacta diretamente na vida e na saúde dos trabalhadores.

“Essa defasagem apontada pelo Dieese não é apenas um número, é a realidade dura que enfrentamos diariamente. É hora de nossa categoria se unir e mostrar aos governantes que merecemos atenção e que a recomposição salarial é urgente”, enfatizou.

