Agência Brasília Quadras esportivas do Plano Piloto passam por manutenção

A manutenção de espaços públicos dedicados ao esporte e lazer é uma das principais demandas dos moradores do Plano Piloto . Por isso, a administração regional tem realizado diariamente serviços de limpeza, pintura, serralheria e conserto de alambrados de quadras esportivas. O trabalho conta com a mão de obra de reeducandos e do programa RenovaDF .

Desde janeiro deste ano, 15 quadras receberam algum tipo de reforma. As melhorias são realizadas dentro do cronograma levantado pela administração, conforme disponibilidade de material e mão de obra, com o apoio das prefeituras de quadra e da comunidade local, que indicam o que precisa de manutenção.

O administrador do Plano Piloto, Bruno Olímpio, ressalta que as reformas das áreas de lazer garantem à população espaços adequados para a prática esportivas e de atividades que melhoram a saúde e a qualidade de vida dos moradores. “Estamos ouvindo a população, e a manutenção das quadras esportivas tem sido uma demanda frequente. Alguns serviços conseguimos realizar com o material e a mão de obra que temos disponíveis”, explicou Bruno Olímpio.

O militar aposentado Francisco Alvarenga, 61 anos, conta que algumas quadras de esporte foram instaladas há mais de 20 anos e precisavam de reforma. “Tenho filhos que usaram muito esses espaços. Com o cuidado da comunidade e o apoio do governo na manutenção destes locais, temos mais áreas de lazer funcionando e, consequentemente, menos criminalidade e vulnerabilidade social”, pontuou o morador da Asa Norte.

Os serviços de limpeza, capina e manutenção dos espaços esportivos já foram feitos nas quadras 116, 202/203, 214/215, 206/207, 313, 410, 703/704 e 705 da Asa Sul, nas quadras 104/105, 113, 303, 306, 410 e 412 da Asa Norte e na quadra 109 do Noroeste.

*Com informações da Administração Regional do Plano Piloto

