Emanuelly Fernandes Prêmio Engenho Mulher 2024 celebra 3 lideranças femininas

No Museu de Arte de Brasília (MAB) , na noite dessa segunda-feira (20), o Prêmio Engenho Mulher 2024 celebrou às mulheres que estão moldando o futuro. Organizado pela jornalista Kátia Cubel, da Engenho Comunicação, o evento celebrou não apenas conquistas individuais, mas também o poder transformador que cada uma dessas mulheres exerce em suas comunidades e no mundo em geral.

As homenageadas deste ano foram a subprocuradora-geral da República, Sandra Lia Simon, a maestrina Rejane Pacheco, e a empreendedora social Carmélia Teixeira. Cada uma delas, com seu comprometimento e paixão, tem deixado uma marca em áreas diversas, desde o direito até a música e o cuidado infantil.

Sandra Lia Simon, reconhecida por seu trabalho no Ministério Público do Trabalho, tem se dedicado a assegurar direitos para as minorias e pessoas vulneráveis, uma voz importante em um mundo que ainda luta por igualdade e justiça.

Rejane Pacheco, através do seu projeto inspirador Reciclando Sons, tem proporcionado oportunidades de inclusão socioassistencial para crianças, adolescentes e jovens por meio da música, mostrando como a arte pode ser uma ferramenta poderosa para a transformação social.

Por fim, Carmélia Teixeira, dirigente da Creche Guerreiros do Amanhã, tem sido uma luz na comunidade da Estrutural, oferecendo não apenas segurança alimentar, mas também cuidados, educação e orientação para um futuro promissor a crianças e suas famílias.

A seleção das vencedoras, conduzida por um júri independente composto por sete mulheres jornalistas, ressaltou as conquistas individuais, mas também a importância de reconhecer e apoiar o trabalho das mulheres em diferentes esferas da sociedade.

Confira os cliques da noite especial:

Márcia Zarur, apresentadora do evento, Kátia Cubel e Lara Torres Neide Amaro / Divulgação Ana Paula Ávila, Renata Foresti, a oncologista Ísis Magalhães e a joalheira Carla Amorim Neide Amaro / Divulgação A ministra do STM (Superior Tribunal Militar) Elizabeth Rocha com a anfitriã, Kátia Cubel Neide Amaro / Divulgação Ao centro, vencedora do Prêmio Engenho Mulher 2024 Sandra Lia Simon entre Mariana DAlcanale e Ilana Trombka Neide Amaro / Divulgação Vencedora do Prêmio, Rejane Pacheco entre a diretora do Sebrae Nacional, Margarete Coelho, e a colunista Jane Godoy (dir.) Neide Amaro / Divulgação Uma das três vencedoras, Carmélia Teixeira Pereira (centro) é condecorada com o Prêmio Engenho Mulher pela superintendente do Sebrae-DF, Rose Rainha, e pela secretária de Justiça do DF, Marcela Passamani Neide Amaro / Divulgação A secretária da Mulher no DF, Giselle Ferreira, com a anfitirã do Prêmio Engenho Mulher 2024, Kátia Cubel Neide Amaro / Divulgação Janine Brito, Rose Rainha e Margarete Coelho Neide Amaro / Divulgação Flávia Lencastre, Vera Brennand, Cecília Maia e Isabel Almeida Neide Amaro / Divulgação Flávia Oliveira, Ana Lúcia Rodrigues e Eliane Ulhoa Neide Amaro / Divulgação Ana e Tarciso Viriato Neide Amaro / Divulgação Alessandra Elias de Queiroga,- Procuradora de Justiça MPDFT e integrante do Coletivo Transforma MP, Vera Lúcia Santana Araujo, Ministra Suplente TST, e Marlon Alberto Weichert, Procurador Regional da República Membro do Transforma MP Neide Amaro / Divulgação Clarice e Luiz Afonso de Medeiros Neide Amaro / Divulgação Sabrina Gabetto e Danielle Ventura Neide Amaro / Divulgação Silvia Pessek e Graça Guerra Neide Amaro / Divulgação

The post Prêmio Engenho Mulher 2024 celebra 3 lideranças femininas first appeared on GPS Brasília - Portal de Notícias do DF .