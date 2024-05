Caio Barbieri Na Praia anuncia Ivete Sangalo como atração surpresa do dia 20 de julho

O Grupo R2 anunciou, na noite desta terça-feira (21), que a cantora Ivete Sangalo será uma das atrações do dia 20 de julho no complexo do Na Praia Festival , que começa no dia 28 de junho e vai até o mês de setembro. A baiana, que teve a turnê recentemente cancelada com a produtora, confirma presença em Brasília e cantará no mesmo dia de Juliette e João Gomes.

Além da “mainha”, que também ferveu as areias do complexo no ano passado, o evento contará com Djavan, Alcione, Pitty, Pabllo Vittar, Tiago Iorc, Timbalada, sertanejos renomados e funkeiros de sucesso e promete lotar todos os fins de semana, seja pelas atrações ou mesmo pelo famoso day use no parque criado no Setor de Clubes Sul, ao lado da Associação dos Delegados de Polícia (Adepol-DF).

Nova temporada

A edição de 2024 transformará o complexo na beira do lago em uma experiência imersiva na China, destino asiático famoso por suas cores, tradições e tecnologia. E para deixar o festival ainda mais vibrante, é claro, artistas de peso elencam o line up musical da programação, que se estenderá durante três meses.

A venda de ingressos abre na próxima segunda-feira (20) para inscritos no Praia News e clientes Banco do Brasil. No dia 21, a venda segue para o público em geral, por meio do site/app R2.com.vc .

Vale lembrar: clientes do Banco do Brasil terão 15% do valor do ingresso retornados em cashback para serem utilizados dentro do complexo praiano durante o festival, sejam em bebidas ou em alimentos.

Só para se ter ideia, o Jota Quest, com o projeto Jota25, Marcelo Falcão e Alcione inauguram o palco desta 8ª edição, ainda no dia 28 de junho. Já no sábado (29), que é o dia seguinte, é a vez do Desmanttelo do Nattan. O domingo (30) será de eletrônico, com Vintage Culture, Doozie e Meca. Já pensou?

Mas tem ainda Calcinha Preta, Wesley Safadão, Paralamas, Liniker, MC Daniel, Os Gilsons, Elba Ramalho e Henrique e Juliano dentro da programação apresentada no complexo. O Grupo R2, responsável pelo evento, adiantou que pode ainda revelar novas atrações nos próximos dias.

A temporada promete música para todos os gostos e públicos, com um line up de peso, de A a Z, durante todo o festival praiano no nosso “quadradinho”.

Confira as confirmações, em ordem alfabética: