Rafael Badra JK Iate Jazz abre as suas portas para o Jazz internacional

No dia 23 de maio (quinta-feira), o JK Iate Jazz Festival abre as suas portas para o Jazz Express – um projeto internacional que promoverá o encontro de grandes músicos de Jazz da Europa e do Brasil.

Fruto do intercâmbio cultural promovido pela EUNIC, para a semana da Europa no Brasil, o Iate Clube de Brasília se une às Embaixadas da Áustria, Espanha, França, Eslovénia e Portugal, para promover um momento único entre grandes artistas da cena do jazz Europeu ao lado de grandes músicos de Brasília para uma noite de inesquecível, no JK Iate Jazz Festival.

Com um repertório variado que transita por clássicos do Jazz e por músicas representativas de cada país de origem.

O Jazz Express é formado por:

_ João Moreira – Trompete (Portugal)

_ Mayara Dourado – Voz (Espanha/Brasil)

_ Marco Poingt – Piano (França)

_ Oswaldo Amorim – Contrabaixo (Brasil)

_ Rudi Berger – Violino (Austria)

_ Tiago Rosback – Bateria (Brasil)

Às 19h, a Antiga Sede abrirá as portas para que você possa apreciar um bom vinho e um menu especial preparado para a noite antes do show, que terá início às 21h.

Não será cobrado taxa de rolha.

Você pode garantir seu ingresso no Espaço Concierge e no site Bilheteria Digital:

https://www.bilheteriadigital.com/jk-iate-jazz-festival-23-de-maio

The post JK Iate Jazz abre as suas portas para o Jazz internacional first appeared on GPS Brasília - Portal de Notícias do DF .