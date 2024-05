Redação GPS Instituto Sabin inaugura nova Ludoteca em Ceilândia

O Instituto Sabin inaugurou mais uma Ludoteca no Distrito Federal, desta vez na 23ª Delegacia de Polícia Civil , localizada de Ceilândia. O espaço é voltado para o atendimento de crianças e adolescentes vítimas de violência, oferecendo suporte por meio de profissionais da saúde, justiça e assistência social.

As Ludotecas, implantadas desde 2008 pelo Instituto Sabin, são ambientes preparados para receber e acolher crianças e jovens que sofreram ou presenciaram situações de violência. Com 123 unidades em regiões onde a empresa atua, as Ludotecas já impactaram mais de 20 mil pessoas em todo o país.

Segundo o gerente executivo do Instituto Sabin, Gabriel Cardoso, há 16 anos foi lançado o primeiro espaço no Distrito Federal. “

Hoje estamos em todas as regiões do país, ajudando a transformar essa difícil realidade e oferecendo a essas vítimas oportunidades de uma assistência acolhedora”, disse.

As Ludotecas são salas ambientadas com materiais pedagógicos e proporcionam privacidade adequada para a escuta, oitiva ou acompanhamento terapêutico. A iniciativa visa melhorar a qualidade e efetividade dos atendimentos na rede de atenção à violência contra crianças e adolescentes, garantindo um suporte especializado e acolhedor para as vítimas.

