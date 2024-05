Emanuelly Fernandes Eliana é cotada para nova versão do Vídeo Show

Eliana, uma das apresentadoras mais queridas da TV brasileira, está sendo cogitada para liderar uma nova versão do “Vídeo Show” na Rede Globo . De acordo com a coluna “Play”, do jornal “O Globo”, a emissora está planejando o retorno do programa vespertino, que foi ao ar por 36 anos antes de ser encerrado em 2019.

Com o contrato de Eliana com o SBT chegando ao fim em junho deste ano, a possibilidade de sua ida para a Globo já está sendo discutida. Fontes indicam que uma equipe está sendo montada para o novo projeto, que pode trazer a apresentadora ao horário vespertino da TV brasileira.

Além do “Vídeo Show”, Eliana também está cotada para assumir a apresentação da nova temporada de “The Masked Singer Brasil”, outro grande sucesso da Globo, atualmente apresentado por Ivete Sangalo. Essa movimentação pode consolidar a loira como uma das principais estrelas da emissora.

Segundo Anna Luiza Santiago, da coluna “Play”, a ideia é que Eliana possa reviver o “Vídeo Show”, que durante décadas foi um dos programas mais queridos do público, oferecendo uma visão dos bastidores da televisão e entrevistas exclusivas com artistas.

A apresentadora anunciou sua saída do SBT em abril deste ano.

“Após quase 15 anos à frente de um programa consolidado e de grande sucesso, Eliana decidiu que era o momento de uma nova fase com outros desafios profissionais, sem jamais esquecer os inúmeros dias de alegria, conquistas e aprendizados vividos na emissora”, confirmou a emissora de Silvio Santos.

