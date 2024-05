Yumi Kuwano Coletivo lança campanha para produção colaborativa de documentário sobre jazz

O Coletivo Superjazz irá exibir um trecho do documentário ‘Rebeldes do Jazz’ nesta quinta-feira (25), no Teatro Sesc Garagem , como lançamento da campanha colaborativa para a produção da obra.

No evento, marcado para às 19h, será apresentado um preview do material que já foi registrado até o momento e que está em fase inicial de produção. Os primeiros registros foram captados em ambientes onde o coletivo estava produzindo eventos e já conta com depoimentos de artistas como Flor Furacão, Débora Sasb, Paulo Black e Dj Kashu.

Uma roda de conversa com alguns dos artistas participantes e uma jam session também faz parte da programação da noite.

O objetivo do projeto é dar visibilidade aos atores que compõem a cena e estimular a discussão sobre as condições em que esses artistas vivem, com falta de oportunidades e baixos valores de cachês.

Ideia

Tudo começou em São Paulo há 20 anos com o coletivo SP Jazz Rebels, criado pelos DJs Dudão Melo e Tim Adams. O desejo era unir os profissionais que se dedicavam a tocar uma nova sonoridade que unia o jazz, a música eletrônica e afro brasileira.

O documentário veio da vontade de fazer um registro do contexto musical vivido pelos músicos de jazz. Com o fim do Jazz Rebels e a vinda do DJ Dudão Melo para a Brasília, a ideia voltou à tona, agora com novos parceiros.

Agora chamado de Superjazz, o coletivo já passou por diferentes clubes e festivais em cidades como São Paulo, Salvador, México, Buenos Aires, Luanda e New Orleans.

Serviço

Lançamento da campanha colaborativa do documentário ‘Rebeldes do Jazz’

Quando: 23 de maio, quinta-feira, às 19h

Onde: Teatro Sesc Garagem | 913 Sul

Entrada: gratuita

Informações: Dudão Melo – (61) 99907-4326

