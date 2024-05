Yumi Kuwano Casa com 2 metros de largura custa R$ 3 milhões nos EUA

A casa no bairro de Shaw, em Washington, DC, nos Estados Unidos , foi projetada para ter quatro andares com aproximadamente 4,5 metros de largura. No entanto, o projeto sofreu alterações, por causa das leis de zoneamento da cidade.

O resultado foi uma casa estreita, com apenas 2 metros de largura, mas com o interior moderno, incluindo luminárias contemporâneas e iluminação inteligente, avaliada em US$ 581 mil (aproximadamente R$ 3 milhões). Mesmo com pouco espaço, o conforto e a elegância fazem parte de todos os ambientes – sala, cozinha, quarto, banheiro e lavabo.

A cozinha é bem clara, com pintura branca e armários em madeira, além de um balcão de jantar que otimiza o espaço. Já a sala de estar conta com janelas e muita iluminação natural, que dão a sensação de amplitude.

O segundo andar conta com o único quarto da casa, que também é muito claro e amplo. A ideia de modernidade conduziu o projeto do banheiro com uma bancada de quartzo e um armário de madeira.

Já na área externa, um deck de madeira com cadeiras traz aconchego e conforto. Com área útil construída de cerca de 55 m², o imóvel também tem painéis solares e sistema de segurança.