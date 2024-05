Redação GPS Bruno Mars: pré-venda de novos shows começa nesta terça (21)

A aguardada pré-venda para os shows extras de Bruno Mars no Brasil começa nesta terça-feira (21) para clientes Santander. O cantor, conhecido por seus hits e performances enérgicas, adicionou novas datas em resposta ao esgotamento rápido dos ingressos das apresentações previamente anunciadas.

Os fãs terão mais uma chance de garantir suas entradas para os shows no Rio de Janeiro, Curitiba e Belo Horizonte. Para o público geral, as vendas serão abertas na quarta-feira (22).

Os detalhes para a compra dos ingressos variam conforme a cidade. Em São Paulo, a pré-venda inicia às 9h no site da Ticketmaster e às 11h na bilheteria oficial. No Rio de Janeiro, os clientes podem comprar os ingressos a partir das 11h online e às 13h no ponto de venda. Em Curitiba e Belo Horizonte, a pré-venda, tanto online quanto física, começa às 13h. Em todas essas cidades, a venda geral seguirá os mesmos horários e canais no dia 22.

Bruno Mars também fará duas apresentações em Brasília, nos dias 26 e 27 de outubro, na Arena BRB Mané Garrincha, ambas já com ingressos esgotados. Ao todo, o artista realizará 14 shows no Brasil, prometendo uma experiência inesquecível para seus fãs.

Confira as datas das apresentações de Bruno Mars no Brasil:

4 de outubro: Estádio Morumbis, em São Paulo (data extra)

5 de outubro: Estádio Morumbis, em São Paulo (data extra)

8 de outubro: Estádio Morumbis, em São Paulo (esgotado)

9 de outubro: Estádio Morumbis, em São Paulo (esgotado)

12 de outubro: Estádio Morumbis, em São Paulo (esgotado)

13 de outubro: Estádio Morumbis, em São Paulo (esgotado)

16 de outubro: Estádio Nilton Santos (Engenhão), no Rio de Janeiro (data extra)

19 de outubro: Estádio Nilton Santos (Engenhão), no Rio de Janeiro (esgotado)

20 de outubro: Estádio Nilton Santos (Engenhão), no Rio de Janeiro (data extra)

26 de outubro: Arena BRB Mané Garrincha, em Brasília (esgotado)

27 de outubro: Arena BRB Mané Garrincha, em Brasília (esgotado)

31 de outubro: Estádio Couto Pereira, em Curitiba (data extra)

01 de novembro: Estádio Couto Pereira, em Curitiba (data extra)

05 de novembro: Estádio Mineirão, em Belo Horizonte (data extra)

