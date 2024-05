Pedro Reis Brasilienses participam de experiências sensoriais e harmonizadas na Casa Chandon

Começou no último sábado (18) a Casa Chandon em Brasília, evento exclusivo que garantiu experiências extraordinárias para comemorar os 50 anos da vinícola no Brasil. O palco dos encontros diários, e que se estendem até o dia 25 de maio, foi o Patú Anú, localizado no Setor de Mansões do Park Way.

Os convidados de Paula Santana e Thiago Miranda, que estiveram presentes principalmente nos dois dias de estreia do evento, foram mimados logo na chegada com um welcome drink. Em seguida, mergulharam na programação imersiva preparada com carinho e muita elegância.

Após o check-in, a parada seguinte foi o Terroir Chandon, espaço imersivo com uma experiência visual e olfativa para apresentar ao público a história da viticultura sustentável brasileira. Ao mesmo tempo em que era possível ver vídeos de como funcionam as vinícolas, o cheiro da sala aguçava os sentidos, trazendo o aroma do terroir dos vinhedos.

Em seguida, um dos highlights da visita levou os convidados a uma degustação harmonizada, em que os espumantes foram degustados juntamente de aperitivos. Enquanto as fusões eram feitas e explicadas, uma dança de cores ocorria na iluminação da sala, deixando a experiência ainda mais sensorial.

Os rótulos da Degustação Harmonizada foram: Chandon Réserve Brut, Chandon Blanc de Noir, Chandon Excellence Brut e Chandon Passion. Aromas e sabores distintos, mas que casaram perfeitamente com o cardápio preparado para a ocasião.

O próximo spot foi o almoço ou o jantar para os grupos da tarde/noite, assinado pelos chefs Ivana Gasparotto e Igor Castro. O menu contemplou opções principais de frutos do mar e veganas. A sobremesa veio da parceria da experiência com a Lindt, que forneceu os chocolates. Claro que tudo devidamente harmonizado com os espumantes da Chandon.

Por fim, os presentes foram convidados ao bar sunset Passion, como um complemento da magnífica tarde ou noite que tiveram. No local, o controle das picapes ficou por conta da DJ Ana Chris.

Além disso, outras ativações permeiam o espaço, como uma loja com produtos Chandon e uma com bolsas personalizadas do artista plástico queridinho da sociedade brasiliense, Toys.

No dia de abertura, os presentes ainda contaram com um talk sobre comunidades e sustentabilidade.

Já no domingo, a exclusividade foi um pocket show da cantora Dhi Ribeiro, que embalou a noite dos convidados.

Confira quem passou pelos dois primeiros dias de evento pelas lentes de Rayra Paiva: