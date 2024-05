Redação GPS Tributo a Michael Jackson traz Rodrigo Teaser e ex-guitarrista do Rei do Pop a Brasília

No próximo dia 29 de junho, Brasília receberá mais um tributo em homenagem a Michael Jackson , após 15 anos de sua morte. O espetáculo, que será realizado no Centro de Convenções Ulysses Guimarães, contará com a presença de Rodrigo Teaser , o principal intérprete do astro, e da famosa ex-guitarrista do Rei do Pop, Jennifer Batten.

Conhecido internacionalmente pela performance impecáveis como Michael Jackson, incluindo o famoso passo moonwalker, Teaser promete aos brasilienses um show completamente reformulado se comparado com a apresentação do ano passado: novos figurinos, arranjos, roteirização e músicas no repertório prometem emocionar os fãs do ícone do pop.

Além disso, o espetáculo contará com participações especiais, banda ao vivo, shows pirotécnicos e homenagens ao eterno Rei do Pop. Sucessos como Thriller, Billie Jean, Black or White, Human Nature e Beat It certamente não vão faltar durante a apresentação.

Os ingressos já estão à venda e podem ser adquiridos a partir de R$ 80 (meia-entrada) pelo site Bilheteria Digital.

Serviço

Tributo ao Rei do Pop – Brasília

Dia 29 de junho de 2023, sábado, às 22h

Centro de Convenções Ulysses Guimarães (Eixo Monumental)

Ingressos: a partir de R$ 80 (cadeira superior), R$ 110 (cadeira especial), R$ 140 (cadeira gold e vip), R$ 180 (cadeira premium), além de lounge para 4 pessoas a R$ 2 mil.

Classificação indicativa: livre

Para mais informações: www.tributoreidopop.com.br

