ESTADÃO CONTEÚDO Rafa Kalimann e Willem Dafoe tiram foto juntos em Cannes

Durante o Festival de Cinema de Cannes deste ano, um encontro inusitado em um hotel na cidade em que o evento ocorre chamou a atenção de usuários brasileiros na internet: a influenciadora e ex-BBB Rafa Kalimann conversou e tirou fotos com o ator Willem Dafoe, que recentemente estrelou o longa ‘ Tipos de Gentileza’ , de Yorgos Lanthimos. Ela compareceu ao evento, em Cannes, na França, no domingo (19).

Em uma postagem no Instagram, a influenciadora comentou sobre o assunto: “Você desce pra um café-da-manhã e tem o privilégio de bater um papo leve e atencioso com um dos maiores artistas que existe e ainda ouvir do mesmo com um sorriso muito gentil que ele ama o Brasil, inevitável um registro com Willem Dafoe. Quem aqui assistiu ‘ Pobres Criaturas’ e tantos outros trabalhos de Willem?”, questionou Rafa.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Rafa Kalimann (@rafakalimann)

Em seus stories, ela também compartilhou o vídeo do encontro, em que Dafoe comenta: “Eu amo o Brasil, passei muito tempo lá. Eu filmei com Hector Babenco seu último filme, e conheci os músicos de lá [do Brasil]. Conheci a Bahia, São Paulo e Rio, mas o Rio é o meu [lugar] favorito”. O filme ao qual o ator se refere é Meu Amigo Hindu , do diretor Hector Babenco, em que Willem interpreta um diretor que luta contra o câncer.

