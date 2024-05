Caio Barbieri Professora Fátima de Sousa receberá título de Cidadã Honorária de Brasília

A Câmara Legislativa ( CLDF ) vai homenagear, na próxima quinta-feira (23), a professora Fátima de Sousa como a nova Cidadã Honorária de Brasília. A homenagem começará às 19h e foi proposta pela deputada Dayse Amarilio (PSB).

Segundo a parlamentar, a condecoração é um reconhecimento ao trabalho notável e à dedicação demonstrados por Fátima de Sousa ao longo de sua carreira. Enfermeira sanitarista, a homenageada construiu sua trajetória como educadora na Universidade de Brasília (UnB).

“Fátima de Sousa tem inúmeras realizações coletivas, cujo valor inestimável se aplica à educação e à saúde para todo o Distrito Federal”, disse.

Trajetória

Com trajetória reconhecida na defesa do Sistema Único de Saúde (SUS), Fátima de Sousa é pesquisadora e militante da área há mais de 30 anos. Doutora Honoris Causa pela Universidade Federal da Paraíba (UFPB), com pós-doutorado pela Université du Québec à Montréal (UQAM), a homenageada também possui títulos de doutora em Ciências da Saúde pela Universidade de Brasília (UnB), mestre em Ciências Sociais pela UFPB, especialista em Saúde Coletiva e graduada em Enfermagem pela UFPB.

Além disso, foi vice-presidente da Abrasco e atuou como gerente nacional do Programa de Agentes Comunitários de Saúde e assessora no Programa Saúde da Família, junto ao Ministério da Saúde.

No campo político, Fátima de Sousa participou de movimentos sociais ligados às comunidades de base na década de 1980, sendo militante no PT até 2003. Em 2018, candidatou-se ao governo do Distrito Federal pelo PSol, quando recebeu aproximadamente 60 mil votos.

