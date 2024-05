Redação GPS Portugal tem oportunidades para os brasileiros. Vem saber

O setor de restaurantes em Portugal é um dos mais promissores da economia do país europeu. Com mais de 300 mil empregos gerados em 2023, o setor se destaca como uma excelente oportunidade para brasileiros que desejam viver e trabalhar lá.

Através de cursos certificados na área de alimentação e bebidas, é possível obter um visto de residência que permite atuar no mercado português, de acordo com a legislação do país.

Diretora da Academia eFuturo no Brasil, Renata Maida Freire ressaltou que a matrícula em cursos com duração de um ano ou mais garante aos alunos o direito ao visto de residência, possibilitando não apenas trabalhar em Portugal, mas também em outros países da União Europeia .

“Pela legislação portuguesa, todos os alunos que se matricularem em cursos com duração de um ano ou mais têm direito a vistos de residência que permitem a atividade laboral em território português. Mas é fundamental que o curso seja certificado pela Direção-Geral do Emprego e das Relações do Trabalho (DGERT), vinculada ao Ministério do Trabalho lusitano. E ao concluir o curso, o formado pode atuar não somente em Portugal, mas também em outros 26 países da União Europeia, pois é reconhecido em todas essas nações”, explicou.

Segundo ela, com a especialização em áreas como restaurante e bar, barman e empregado de mesa, é possível obter a qualificação necessária para ingressar no mercado de trabalho luso.

De acordo com Thiago Soares, advogado brasileiro com registro na Ordem dos Advogados Portugueses, o visto de estudo também facilita a imigração familiar, permitindo a inclusão de cônjuge e filhos no processo. No entanto, as escolas certificadas pela DGERT em Portugal não se responsabilizam pelos vistos, cabendo aos alunos a comprovação de matrícula para a regularização.

A idade mínima de estudantes dos cursos profissionalizantes é 18 anos e, para melhor aproveitamento, é recomendada a conclusão do Ensino Médio no Brasil, equivalente ao 12º ano completo em Portugal. Confira agora cursos profissionais certificados pela DGERT, oferecidos pela eFuturo nas áreas de alimentação e bebidas.

José Avillez, chef de cozinha portuguesa com destaque no guia Michelin , enfatizou a importância da mão de obra estrangeira no setor. Em entrevista ao programa “Geração 70”, Avillez ressaltou a contribuição dos imigrantes para o sucesso de seus restaurantes. Com mais de 50% dos empregados estrangeiros, o chef destacou a essencialidade da presença dos brasileiros na economia portuguesa.

“A imigração é importante para vários negócios. Nos meus restaurantes, tenho braços-direitos que trabalham comigo há 12 anos que são imigrantes, entre eles brasileiros. Meu diretor operacional há 20 anos é brasileiro”, referindo-se a Paulo Gonçalves Salvador, um dos seus principais colaboradores.

