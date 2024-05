Redação GPS Polícia Civil inaugura novo posto de atendimento no Aeroporto de Brasília

Um novo espaço da Polícia Civil ( PCDF ) foi inaugurado, nesta segunda-feira (20), na Praça de Serviços do Aeroporto Internacional de Brasília Juscelino Kubitschek .

Com 80 m², o local está estrategicamente próximo a bancos, laboratório de análises clínicas e ao posto do Detran-DF. O objetivo é facilitar o acesso do público e integrar novos serviços aos já disponíveis no espaço.

O secretário de Segurança do DF, Sandro Avelar, ressaltou a importância das recentes inaugurações na área para combater a criminalidade na capital.

“Tivemos a inauguração da 35ª DP na última semana e seguimos para outras, como a 9ª DP, o IML [Instituto Médico Legal], batalhões e grupamentos. O DF tem se destacado nacionalmente na redução de crimes e esses investimentos são fundamentais para continuar esse trabalho”, afirmou.

O novo posto policial funcionará 24 horas para atendimento de ocorrências policiais, além de oferecer serviços como emissão de carteiras de identidade das 8h às 20h, com agendamento prévio no site da PCDF.

Com um investimento de aproximadamente R$ 140 mil na adequação do espaço, a nova sede já conta com a identidade visual da Polícia Civil do DF.

The post Polícia Civil inaugura novo posto de atendimento no Aeroporto de Brasília first appeared on GPS Brasília - Portal de Notícias do DF .