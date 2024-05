Redação GPS Pedro Leão celebra aniversário com cavalgada e festa na fazenda

No último final de semana, o médico Pedro Leão celebrou seus 36 anos de uma forma especial: com uma cavalgada que deu início às comemorações. O evento começou na Fazenda Canaã, propriedade de Francisco Martins e Benigna Venâncio, e se estendeu por um trajeto de duas horas e meia até a Fazenda São Gonçalo, pertencente ao próprio Pedro Leão.

O percurso, marcado por paisagens deslumbrantes, contou com paradas estratégicas para hidratação e descanso, garantindo o bem-estar dos participantes. Um carro de apoio acompanhou todo o trajeto, assegurando a segurança e conforto dos cavaleiros. Durante uma das paradas, os participantes tiveram a oportunidade de degustar comidas típicas do estado do Piauí, terra natal de Pedro Leão.

Ao chegarem na Fazenda São Gonçalo, as festividades continuaram com um animado churrasco e muita moda sertaneja. A música ficou por conta dos artistas Enio Lima e Gustavo Neto, Jhonny e Rahony, Léo Oliveira e Allan Castro, que mantiveram a animação e o clima de celebração ao longo do dia.

A combinação de cavalgada, natureza e música sertaneja fez do aniversário de Pedro Leão um evento inesquecívekl, celebrado entre amigos e familiares em um ambiente acolhedor e festivo.

Confira os cliques:

