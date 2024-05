Caio Barbieri PCDF envia 15 policiais e 4 viaturas para auxiliar segurança no RS

A Polícia Civil do Distrito Federal ( PCDF ) enviou, nesta segunda-feira (20), 15 policiais e quatro viaturas para o Rio Grande do Sul . As equipes vão auxiliar as forças de segurança da região, já que o estado passa por um momento sensível com a redução das enchentes.

Segundo o boletim da Defesa Civil do Rio Grande do Sul, divulgado mais cedo, 463 municípios seguem sendo afetados e 581 mil pessoas estão desalojadas, enquanto 88 estão desaparecidas.

Após a terceira semana pós-enchente, diversos setores que abriram suas portas para acolher os desabrigados no Rio Grande do Sul começam a desmobilizar os locais de acolhimento, visando retomar as atividades rotineiras. No entanto, a volta à normalidade não será uma tarefa fácil, uma vez que muitos perderam as casas e agora precisam lidar com todo o processo de limpeza da cidade e reconstrução.

As escolas que serviram como abrigo agora enfrentam a pressão dos pais para que os acolhidos sejam direcionados para novos locais. Essa situação tem gerado uma mobilização para realocar as famílias que ainda não têm para onde ir.

Enquanto algumas escolas particulares em Porto Alegre retomam suas atividades desde a semana anterior, há também instituições de ensino superior que planejam continuar o período letivo, mesmo que de forma remota, nesta semana. A população, aproveitando o tempo seco, tem se empenhado em esforços de limpeza e reorganização dos locais atingidos pelas enchentes.

