Para entrar no clima francês: saiba onde comer macarons em Brasília

O Brasil é democrático até quando o assunto é gastronomia . Por aqui, o que não faltam são opções de locais que contam com um leque de itens da culinária mundial. Com as Olimpíadas se aproximando, o clima parisiense inspira ainda mais os brasilienses a se jogarem nas delícias típicas do país que sediará as disputas.

O macaron , um pequeno biscoito redondo, crocante e recheado com diferentes ingredientes, é um exemplo de doce tradicional da França e que tem o coração — ou melhor, o estômago — dos moradores da capital.

Para a nossa alegria, há uma porção de estabelecimentos que oferecem macarons com diferentes tipos de recheio. Por isso, o GPS preparou um guia com esses locais. Olha só:

Le Petit Macarons

Com certeza, ao passear no Iguatemi e no Park Shopping, você já se deparou com um quiosque da Le Petit Macarons. O empreendimento tem unidades por todo o País e conta com mais de 30 opções de sabores.

Doce Maison

Elaborados com 100% farinha de amêndoas e recheados com cremosos recheios artesanais, os macarons da Doce Maison chamam a atenção dos clientes da cidade. Os sabores da casa são pistache, maracujá, limão, frutas vermelhas, champanhe, chocolate ao leite, chocolate branco, chocolate meio amargo.

Nube Café e Confeitaria

O Nube é parada obrigatória, já que as especialidades de casa são os macarons. Comandado por Joana, Júlia e Sofia Peixoto, o empreendimento está localizado na 405 Sul. No local, as delícias são feitas com farinha de amêndoas, clara de ovo e açúcar.

Daniel Briand Pâtissier e Chocolatier

Fixado na 104 Norte, Daniel Briand é famoso na cidade. O restaurante tem um cardápio de café da manhã, café gourmet e iguarias francesas, como o macaron.

La Boulangerie

Em 2007, a La Boulangerie abriu as portas na cidade com a missão de espalhar por Brasília o amor pela culinária francesa e pela panificação artesanal. Entre as delícias do menu, criado pelo chef francês Guillaume Petitgas, incluem os macarons nos sabores café, framboesa, morango, caramelo, maracujá, pistache, chocolate e mirtilo.

L’amour du Pain

A casa produz sua patisserie e boulangerie com farinhas francesas integrantes do Programa CRC – Culture Raisonnée Contrôlée, patrocinado pelo Ministério da Agricultura da França. Entre as sobremesas da L’amour du Pain, os clientes encontram os macarons de frutas vermelhas, morango, caramelo, manga com maracujá, pistache e chocolate belga.

Juliana Ingles Patisserie

No shopping Iguatemi, em março de 2024, Juliana Ingles abriu a primeira unidade da patisserie. Habituada a trabalhar mais com doces, a chef trouxe novidades de boleria e pratos salgados para o espaço, sem deixar de oferecer os macarons.

Charlotte’s Cakes & Gifts

Na 412 Norte, o cantinho cor-de-rosa de Brasília tem um menu recheado de opções de doces e salgados para serem desfrutados em diferentes momentos do dia. A seleção de sobremesas da casa conta com os macarons.

