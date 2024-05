Caio Barbieri Novo Circuito de Rua chega ao DF para apaixonados por corrida

Quem estava com saudades de uma boa corrida já pode se organizar. O Instituto Eleva, em parceria com a Secretaria do Esporte e Lazer do Distrito Federal, está trazendo o Circuito de Rua do DF .

Com cinco etapas programadas em diferentes regiões, a corrida terá início em Taguatinga, no próximo dia 16 de junho, com largada marcada para as 7h, no pistão Sul, em frente ao Taguatinga Shopping.

As inscrições já estão abertas através do site Brasil Corrida, com valores variando de R$ 37,50 a R$ 75. São esperados cerca de 1,3 mil corredores, a partir dos 14 anos de idade, para os dois percursos disponíveis: 5km e 10km. A premiação será diversificada, sendo distribuída por faixa etária, gênero e categoria.

De acordo com o Instituto Eleva, os três primeiros colocados na categoria geral de 5km, tanto masculino quanto feminino, receberão um troféu. Já na categoria de 10km, os vencedores masculino e feminino ganharão prêmios em dinheiro, além do troféu. O primeiro lugar receberá R$500, o segundo R$300 e o terceiro R$200.

Além disso, haverá uma premiação especial para os três primeiros colocados na categoria PCD, tanto masculino quanto feminino, da modalidade de 10km andante, que receberão um troféu. A premiação por faixa etária será exclusiva para a modalidade de 10km, não contemplando as outras categorias.

Para mais informações e atualizações, os participantes podem acessar o Instagram da prova, @circuitoderuadodf. A primeira etapa do Circuito de Rua do DF promete ser um sucesso, então não perca tempo e garanta já a sua inscrição para fazer parte dessa incrível competição.

Serviço:

Circuito de Rua do DF – 1ª Etapa

Dia 16 de junho, com largada às 7h

Pistão Sul, em frente ao Taguatinga Shopping

Valores de R$ 37,50 a R$ 75

Instagram ( @circuitoderuadodf )

The post Novo Circuito de Rua chega ao DF para apaixonados por corrida first appeared on GPS Brasília - Portal de Notícias do DF .