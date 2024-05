Rafael Badra Novidade: all inclusive premium no Tauá Resort Alexânia

São vários os motivos para ser feliz em família no Tauá Resort Alexânia , localizado na cidade de Alexânia, a apenas 50 minutos de Brasília e 1h20 de Goiânia: jacuzzis com água climatizada e vista pro Cerrado, spa Green Tea & Wine, entretenimento para crianças e adultos, brinquedão aquático, recreação infantil o dia todo com os Taualegres, Jota City – atração exclusiva da rede Tauá onde as crianças aprendem brincando sobre sustentabilidade e tecnologia. Além da infraestrutura de lazer completa para todas as idades, nos meses de julho e agosto, o resort que faz sucesso entre as famílias com crianças e habitualmente funciona com pensão completa, terá o esquema all inclusive premium . E ainda, descontos progressivos que podem chegar até 25% de desconto. Estão aí mais outros dois motivos para escolher se hospedar no Tauá de Alexânia (GO).

Inaugurado em plena pandemia da Covid-19, durante um período crítico para o setor do Turismo, o Tauá Resort Alexânia comemora seus primeiros quatro anos e quem ganha o presente são os hóspedes. É a única unidade da rede Tauá que oferecerá hospedagem all inclusive, de 1º de julho a 31 de agosto.

Os dias de hospedagem no resort darão direito à bebidas alcoólicas e não alcoólicas liberadas durante todas as refeições; Café da manhã, almoço e jantar; Entre as refeições na parte da manhã e da tarde, petiscos (servidos a vontade em horários pré-definidos, em locais escolhidos conforme a programação de lazer do dia) para acompanhar drinks. Bebidas alcoólicas (incluindo, cervejas do grupo Heineken, vinhos importados (branco e tinto) e espumantes nacionais e importados) disponíveis de 10h às 2h e cremes e caldos de 23h às 2h. Para o mês de julho, as diárias all-inclusive custam a partir de R$ 2.039,00 para 2 adultos e 2 crianças até 6 anos no mesmo quarto. Para hospedagem em agosto, o valor está a partir R$1.964,00 para 2 adultos e 2 crianças até 6 anos no mesmo quarto

Estrutura e diferenciais

A infraestrutura é a mais completa da região. São 416 apartamentos para acomodar até 1,5 mil hóspedes. São mais de 13 mil m² de áreas de lazer. Chama atenção o complexo de piscinas que somam 4.000m² com opções aquecidas e 15 jacuzzis ao ar livre com vista para o cerrado brasileiro, além de parque aquático infantil. Não importa a estação do ano, é sempre possível relaxar nas águas climatizadas das piscinas internas e externas.

A gastronomia é um motivo à parte no Tauá Resort Alexânia. São 4 espaços gastrômicos para todos os gostos. O cardápio é variado e sofisticado, com refeições típicas brasileiras e internacionais. E há opções alimentares para quem tem restrições e/ou alergias alimentares, um restaurante com buffet infantil, que funciona em horário diferenciado e oferece opções saudáveis.

Outro grande diferencial está no acolhimento às famílias, em especial aos hóspedes com crianças. Os adultos podem ficar despreocupados e contar o dia todo com os Taualegres, como é chamada a equipe de recreação infantil. Ainda para a recreação dos pequenos, tem área kids e a exclusiva Jota City – uma cidade de quase 1 mil m² exclusiva para crianças, com oficinas sobre sustentabilidade e tecnologia.

O resort oferece ampla área de lazer com diversas atrações como bares, pista de boliche, sala de cinema, salão de jogos, quadras poliesportivas ou de areia para a prática de tênis, vôlei, basquete e futebol. A academia tem aparelhos modernos para quem quiser treinar com vista privilegiada para o Cerrado e manter a vida fitness em dia.

Perfeito para renovar o corpo e a alma, tem o espaço de SPA do resort. Chamado de Green Tea & Wine, são 3.000m² com menu completo de banhos alternativos, massagens relaxantes e tratamentos estéticos. Ideal para fugir da rotina e vivenciar o autocuidado.

E ainda, os interessados podem aproveitar até 25% de desconto com a Campanha Desconto Progressivo . Na reserva de três diárias, a rede oferece 10% de desconto além de outros 5% se o pagamento for feito no pix. Para quatro diárias, o desconto é de 15% e mais 5% no pagamento via pix. Se for 5 ou mais diárias, chega a um desconto de 20% e outros 5% a mais para pagamento com pix. Essa promoção é válida para compras feitas até 14 de junho, para hospedagens de 1° a 31 de julho de 2024. Os quartos são limitados.

Principais atrações:

Área de lazer de 13.700m2, incluindo piscinas de temperaturas e profundidades variadas, além jacuzzis relaxantes com vista para o cerrado;

Recreação todos os dias (grupos por idade: 3-6 e 7-12 anos);

Gincanas, oficinas de arte, sessões de cinema e teatro;

Experiência junina com shows e gastronomia;

Esportes: arco e flecha, beach tennis, futmesa, esportes na quadra poliesportiva, boliche e salão de jogos;

Tauá Resort Alexânia

Endereço: Rodovia BR 060, KM 23, S/N

Informações e reservas: (11) 4416-5009 – Whatsapp: (11) 4416-5000 reservas.taua@taua.com.br – www.tauaresorts.com.br/alexania

