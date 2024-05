Redação GPS Noiva brasileira usa primeiro vestido do mundo feito com impressora 3D

Quando você pensar que já viu de tudo, lembre-se que a tecnologia segue surpreendendo sempre. Pela primeira vez, uma noiva usou um vestido feito por meio de uma impressora 3D. A advogada brasileira Mariana Pavani subiu ao altar, em um dos hotéis mais luxuosos de São Paulo, vestindo a peça da grife Iris Van Herpen .

“Foi um processo divertido e de muito trabalho: eu precisei fazer muitas provas, fui duas vezes a Paris e três vezes a Amsterdã no ateliê da estilista (e terminei com o vestido perfeito). Foram dois anos de trabalho, um resultado melhor do que perfeito”, compartilhou Mariana, em suas redes.

Mas como esse look foi desenvolvido? O processo começou com um escaneamento do corpo da noiva, o que exigiu vários ajustes presenciais do vestido base costurado à mão. Em seguida, foi feita a aplicação dos elementos em 3D na roupa e, por causa da quantidade de detalhes, eles levaram 41 horas para serem impressos.

