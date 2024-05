Caio Barbieri GDF inicia na terça (21) Semana de Conscientização contra a Violência Infantil

A Secretaria de Justiça e Cidadania do Distrito Federal ( Sejus-DF ) inicia, a partir de terça-feira (21), uma semana de eventos dedicados à conscientização sobre a violência infantil , em comemoração ao Maio Laranja. A iniciativa visa promover reflexões e ações em prol de um futuro onde todas as crianças cresçam livres de violência.

Segundo a secretária Marcela Passamani, a programação conta com a parceria de diversos colaboradores engajados na causa. “É fundamental unir esforços para proporcionar um ambiente seguro e saudável para nossas crianças e adolescentes”, ressaltou.

A abertura das atividades acontecerá no SESI Lab-DF, no centro de Brasília, com um painel sobre o panorama da violência sexual contra crianças e adolescentes no Brasil.

A mediação ficará a cargo de Passamani, e contarão com a presença de importantes figuras, como a diretora presidente do Instituto Liberta, Luciana Temer, a empresária Luiza Brunet, o representante da Unicef no Brasil Mário Volpi e a cineasta Adriana Yañez, diretora do documentário “Um Crime entre nós”.

Durante a semana, estão programadas visitas guiadas e atividades culturais para estudantes, além de palestras para o público adulto com autoridades e conselheiros tutelares.

A Polícia Civil disponibilizará uma carreta para emissão da nova Carteira de Identidade Nacional (CNI) para crianças e adolescentes no local, sem necessidade de agendamento prévio.

Além disso, blitzen educativas serão realizadas em frente à Rodoviária do Plano Piloto, com o objetivo de sensibilizar e engajar a população na luta contra a violência infantojuvenil.

