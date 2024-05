Redação GPS Fim do mistério: saiba qual será o endereço do Hidden neste ano

Ano após anos, o Hidden chega para aquecer a época mais fria do brasiliense e, como de costume, o projeto itinerante traz o mistério do endereço. Com início marcado para 23 de maio, esta edição, pela segunda vez consecutiva, será na Casa Manchete (no SIG), mantendo a personalidade e criando uma exceção que será premiada com elegância e um décor repleto de inspirações.

Programado para acontecer sempre às quintas, sextas, sábados e alguns domingos especiais – sempre a partir das 18h30, o Hidden está sendo totalmente repaginado.

A primeira grande mudança é que o palco onde acontecem os shows de artistas locais e nacionais será central. Montado no meio do evento, o espaço vai deixar as bandas de Rock’n Roll, MPB e Pop Rock bem pertinho dos seus fãs, uma vez que o público terá uma visão 360º.

“Diante da dificuldade de um local para o mesmo público em quantidade e mantendo o equilíbrio entre história da cidade, arquitetura e inusitado, pela primeira vez estamos ocupando o mesmo espaço – a Casa da Manchete. Foram noites lindas em 2023, e através de uma pesquisa com o público do projeto ficou ainda mais concreta a predileção pelo ambiente de Oscar Niemeyer. Decidimos então investir em um novo layout para surpreender e trazer novidades”, explica a idealizadora do evento Mari Braga.

Com relação às bebidas, para garantir e manter a variedade e a qualidade dos vinhos e espumantes servidos no evento, a Del Maipo estará com a responsabilidade de deixar as taças sempre cheias.

Ainda sobre as novidades desta edição, o evento contará com um chef novo a cada semana. Quem abre a fila é a Chef Mara Alcamim do Na Mata e Farofa. Na sequência, a seleção contará com Ronny Petterson, Raquel Amaral e Babi Frazão.

Dudu Cavalheiro estará todos os dias com um trailer na saída do Hidden, sempre depois das 21 horas, com sanduíches, pastéis e outras opções.

Essa rotatividade também será vista nas paredes da galeria, onde irão acontecer exposições temporárias. A primeira vai ser do artista plástico Augusto Correia. Depois virão Toys e Omik, bem como Bruno Stuckert.

Serviço

Hidden 2024

Data: 23 de maio até o fim do período da seca

Dias: Quintas, Sextas, Sábados; e alguns domingos especiais

Hora: a partir das 18h30

Local: Casa da Manchete – SIG, Quadra 01, lotes 985-103

Valor do couvert: R$ 50

Entrada: por ordem de chegada e está sujeito à lotação

