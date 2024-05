Yumi Kuwano Festival de filmes com temas inspirados na ONU ocorre em São Paulo

A 4ª edição do ‘ Green60 – Mobile Film Festival ’ será realizada em São Paulo. O festival de cinema promove a exibição de obras audiovisuais sobre temáticas sociais, culturais e ambientais, inspiradas na Agenda 2030 da ONU e ocorre em junho.

Os filmes selecionados para o festival serão exibidos ao ar livre no Parque Ceret, em Anália Franco, e as melhores obras de até 60 segundos produzidas com celulares ou tablets serão premiadas. São duas categorias: para realizadores de até 20 anos e para artistas de 21 anos ou mais.

As produções vencedoras serão definidas por meio de votação popular no dia da exibição. Além de receber um certificado, as melhores serão premiadas em dinheiro, por categoria, no valor total de R$ 10 mil.

Serviço

‘Green60 Mobile Film Festival’

Data: 5, 6 e 7 de junho

Local: Parque Ceret, em Anália Franco, São Paulo

As inscrições são gratuitas e podem ser feitas pelo site www.green60.com.br , até 28 de maio.

