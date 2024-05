Redação GPS Festival da Cachaça agitará Brasília com música e gastronomia

De 22 a 26 de maio, Brasília se prepara para sediar o Festival da Cachaça , que promete agitar a capital com mais de 200 rótulos da bebida mais tradicional do país, com workshops, gastronomia de dar água na boca e shows musicais que prometem animar o público. A entrada é gratuita.

Com estandes montados na Arena BRB Mané Garrincha , o Festival da Cachaça de Brasília contará com a presença de 48 expositores de 12 estados e do Distrito Federal. Além da oportunidade de degustar diversas cachaças e aprender mais sobre sua produção, os visitantes poderão participar de workshops com especialistas do setor.

Segundo Edilane Oliveira, diretora do Instituto Brasileiro de Integração (IBI), o evento é uma chance de conhecer a história e a cultura por trás dessa bebida tão apreciada em todo o mundo.

“Mais que um evento para apreciadores de cachaça, é uma oportunidade para conhecer um pouco mais da história desse produto mundialmente admirado, que reunirá música, gastronomia e cultura”, destacou.

Com um mercado em crescimento na capital, a cachaça vem conquistando cada vez mais espaço e admiradores. Em 2023, o faturamento com o produto chegou a R$ 3 milhões, de acordo com a Associação Cachaça de Brasília.

A programação musical do evento promete apresentações que vão do samba ao sertanejo, passando pelo chorinho e música regional. Grandes nomes como Gilberto e Gilmar, Rick e Rangel, Leandro Kato e Renato Teixeira (foto em destaque) estão confirmados para animar o público presente. Além disso, oficinas sobre o mercado da cachaça, técnicas de degustação e coquetelaria prometem enriquecer a experiência dos participantes.

Com opções gastronômicas que vão desde petiscos até pratos mais elaborados, o Festival terá o Brasis Ateliê Gastronômico e um bar de drinks comandado pela chef Raquel Amaral, além dos restaurantes do complexo Mané Mercado.

