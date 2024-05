Caio Barbieri Desembargador é empossado como membro suplente do TRE-DF

O Tribunal Regional Eleitoral ( TRE-DF ) realizou, na noite desta segunda-feira (20), a cerimônia de posse do desembargador federal do Tribunal Regional Federal da 1ª Região (TRF-1), Marcos Augusto de Sousa, como membro suplente da Corte. O evento contou com a presença de diversas autoridades do judiciário e teve momentos emocionantes.

Durante a cerimônia, o presidente do TRE-DF , desembargador Jair Soares, conduziu o protocolo e ressaltou a importância da chegada do do novo integrante à Corte eleitoral.

“É um privilégio para este Tribunal recebê-lo. A justiça eleitoral apresenta desafios a serem vencidos com firmeza e serenidade, qualidades que tenho certeza fazem parte da personalidade e da atuação de Vossa Excelência”, afirmou o presidente.

Durante o discurso, o desembargador expressou a gratidão por assumir o cargo de membro suplente do TRE-DF.

“Essa é a terceira oportunidade em que tenho de colaborar com a Justiça Eleitoral. Quero agradecer as palavras gentis de Vossa Excelência e dizer que venho com o espírito de colaborar naquilo que for possível. Estarei à disposição da Corte nessa missão relevante da qual depende a nossa democracia”, destacou.

O desembargador Marcos Augusto, nascido em Ceres(GO), é graduado em Direito pela Universidade Católica de Goiás com uma bagagem de experiência e dedicação à magistratura.

