Pedro Reis Com show de Ivete, Ana Eliza Setubal celebra aniversário circense exuberante

No último sábado (18), o Helvetia Polo Club, em Indaiatuba, São Paulo , foi o cenário de uma celebração deslumbrante em homenagem aos 60 anos de Ana Eliza Setubal. A empresária e advogada, sócia fundadora da loja Oportunidade do Bem e esposa de Paulo Setubal Neto, dono do Itaú, escolheu um tema circense para sua festa, batizada de “Dinda’s Circus”.

O evento, organizado com maestria por Jacimar Ferreira e a equipe da Bossanova Festas, trouxe um elenco circense da CircoShow, que adicionou um toque mágico à noite. A decoração temática foi um dos pontos altos, repleta de detalhes luxuosos que transportaram os convidados para um mundo de fantasia e encanto.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por BOSSANOVA (@bossanovafestas)

Ana Eliza, vestida em um deslumbrante Schiaparelli de Alta Costura, recebeu a sociedade paulista e figuras importantes do cenário nacional em uma festa que foi marcada pela sofisticação e pelo bom gosto. O cardápio, elaborado pelo Buffet Lepicerie, gourmetizou as tradicionais comidinhas de circo.

“Eu quero agradecer do fundo do meu coração, estou muito emocionada de ter aqui tanta gente que eu amo, de reunir tantas tribos diferentes, que fizeram, e fazem, parte da minha vida” , disse ao convidados durante a celebração.

Outro destaque foram os doces, preparados ao vivo pela equipe de Stefan Behar Sucré, que incluíram Choux Cream e Paglia Italiana, recriando a atmosfera dos doces vendidos durante espetáculos circenses.

O ponto alto da noite foi a apresentação de Ivete Sangalo, que fez seu retorno triunfal aos palcos após cancelar sua turnê de 30 anos de carreira. Diogo Nogueira também encantou com sua performance, e o DJ Milton Chuquer garantiu a animação contínua da pista de dança.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Veveta (@ivetesangalo)

O momento mais esperado foi a apresentação do bolo monumental de Isabella Suplicy, uma obra de arte composta por aproximadamente 106 bolos menores, com sabores variados como nozes com ovos moles e chiffon com brigadeiro. O bolo foi meticulosamente planejado por meses e decorado com elementos de açúcar, refletindo a grandiosidade e o luxo da festa.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Veveta (@ivetesangalo)

A celebração dos 60 anos de Ana Eliza Setubal foi, sem dúvida, um evento memorável que combinou glamour, diversão e em um universo de magia circense, proporcionando uma noite inesquecível para todos os presentes.

Veja mais do evento:

The post Com show de Ivete, Ana Eliza Setubal celebra aniversário circense exuberante first appeared on GPS Brasília - Portal de Notícias do DF .