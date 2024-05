Caio Barbieri Cobertura vacinal aumentou no DF em 2023, diz Ministério da Saúde

O Ministério da Saúde divulgou, nesta segunda-feira (20), que o Distrito Federal registrou avanços na cobertura vacinal no ano passado. De acordo com os dados, a primeira dose da tríplice viral (sarampo, caxumba e rubéola) teve um aumento expressivo de 28,11 pontos percentuais, alcançando a marca de 89,44% de cobertura.

Já a segunda dose da tríplice também registrou um aumento considerável, passando de 61,50% para 71,85%. Além disso, a cobertura da vacina contra a febre amarela subiu de 71,91% para 79,89%. O cenário indicaa melhoria geral na imunização infantil na capital federal.

“Os números consolidados reafirmam que estamos no caminho certo, de retomada das coberturas vacinais de nossas crianças, após quedas consecutivas nos últimos anos, e de reconstrução de uma das principais políticas de saúde pública do país”, ressaltou a ministra da Saúde, Nísia Trindade.

A nível nacional, a tendência de aumento nas coberturas vacinais também foi observada. Treze dos 16 principais imunizantes do calendário infantil apresentaram crescimento, evidenciando a reversão da queda dos índices vacinais enfrentada pelo Brasil desde 2016. Além disso, foram realizados investimentos significativos na compra de imunizantes, estimados em R$ 6,5 bilhões no ano passado, com previsão de alcançar R$ 10,9 bilhões em 2024.

Ações inéditas, como o Movimento Nacional pela Vacinação e o direcionamento das estratégias para promoção da vacinação em todo o país, têm contribuído de forma efetiva para o aumento das coberturas vacinais. Uma das novidades implementadas foi a mudança no sistema de registro de aplicação das vacinas, que agora permite que cada cidadão consulte sua situação vacinal online, por meio do Meu SUS Digital.

