Yumi Kuwano Carioca David Coelho traz turnê romântica para Teatro Brasília Shopping

Neste fim de semana, o Teatro Brasília Shopping conta programação para todas as idades. Com uma curadoria que valoriza talentos em ascensão, as atrações serão apresentadas de 24 a 26 de maio.

Na sexta-feira (24), o carioca David Coelho comanda duas apresentações: às 19h e às 20h30, representando a nova geração da MPB.

O cantor que ficou conhecido pelos covers de canções brasileiras, apresenta a turnê ‘Pra Falar De Amor’. O setlist mescla músicas atemporais e canções autorais apresentadas com poucos instrumentos, de forma intimista. As entradas custam R$ 80 e estão disponíveis no site do Clube do Ingresso .

Já no sábado (25), quando é comemorado o Dia Internacional do Sapateado, o palco do Teatro Brasília Shopping receberá a ‘Noite de Gala Sá Pateia’, tradicional evento de Samantha Lemes que reunirá alunos do curso de sapateadores profissionais, às 20h. Os ingressos podem ser adquiridos no Sympla e custam entre R$ 30 e R$ 60.

Já a opção para a família inteira é a peça ‘As Aventuras do Ouriço’, que embarca com os amigos na desafiadora jornada de salvar o mundo do maléfico Dr. Robo. As sessões serão no sábado e domingo, às 16h. Os ingressos estarão disponíveis na bilheteria do local a partir das 15h; a inteira custa R$60 e a meia-entrada R$30.

Serviço

Turnê ‘Pra Falar De Amor’ – David Coelho

Quando: sexta-feira, 24 de maio, às 19h e 20h30

Onde: Teatro Brasília Shopping.

Classificação: Livre.

Ingressos: R$80 no Clube do Ingresso

‘Sá Pateia’

Quando: 25 de maio, sábado, às 20h

Onde: Teatro Brasília Shopping.

Classificação: Livre.

Ingressos: R$60 (inteira) e R$30 (meia) no Sympla

‘As Aventuras do Ouriço’

Quando: 25 e 26 de maio, sábado e domingo, às 16h

Onde: Teatro Brasília Shopping

Classificação: Livre

Ingressos: R$60 (inteira) e R$30 (meia) na bilheteria

The post Carioca David Coelho traz turnê romântica para Teatro Brasília Shopping first appeared on GPS Brasília - Portal de Notícias do DF .