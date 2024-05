ESTADÃO CONTEÚDO Terry Crews anuncia luta contra Anderson Silva no Brasil

O ator Terry Crews , conhecido por seu trabalho em produções como ‘Todo Mundo Odeia o Chris’, ‘As Branquelas’ e ‘Brooklyn-99’, anunciou uma luta contra Anderson Silva, o ‘Spider’, lutador brasileiro conhecido por sua carreira no UFC.

“Anderson Silva, tenho treinado e estou pronto. 15 de junho, vejo você no Brasil. Vamos lá, Anderson Silva. Eu e você, vamos fazer acontecer!”, disse o ator em seu perfil no Instagram na tarde desse sábado (18). O vídeo também foi compartilhado pelo adversário.

Após deixar o UFC em 2020, o brasileiro vem disputando algumas lutas de boxe. Na sexta (17), ele havia compartilhado uma propaganda em que anunciava seu “grande finale no Brasil”, em luta que será transmitida ao vivo na Globo, mas ainda sem revelar o adversário.

No começo de maio, Terry Crews esteve no Brasil para participar de um evento no Mercado Municipal de São Paulo. Recentemente, o lutador foi tema de uma série biográfica, disponível no streaming pelo Paramount+, Anderson Spider Silva.

