Ronda da Moda GPS: principais novidades para começar a semana

Como já é tradicional, aproveitamos o domingo para trazer as principais novidades que movimentaram o mundo da moda nos últimos dias. A Ronda da Moda GPS destaca os lançamentos mais recentes e as tendências que prometem agitar o cenário fashion.

Confira nossas dicas, e fique por dentro das novidades que promete agitar a próxima estação.

HUGO lança Jaqueta Jeans exclusiva e personalizável

A HUGO segue sua parceria com a Imaginary Ones, empresa da Web3, e revelou uma jaqueta jeans personalizável de edição especial. Parte da nova linha HUGO BLUE, a peça é inovadora ao integrar uma etiqueta NFC que desbloqueia uma experiência acionada por WebAR. Além de toda essa tecnologia, a jaqueta pode ser usada como uma skin de avatar na plataforma de jogos online Roblox, conectando moda e tecnologia de maneira inédita.

NIINI e Jack Vartanian se unem em Collab inédita

A identidade única da NIINI, marca de Carol Celico, une forças com o renomado designer de joias Jack Vartanian em uma colaboração exclusiva. A coleção Zebra celebra os dois anos da NIINI com acessórios que combinam o clássico e o moderno através do icônico animal print.

“A coleção Zebra é sobre levar a experiência da NIINI com o animal print, que marca a celebração dos dois anos da nossa trajetória, no formato de joias.”, explica Carol Celico, CEO e fundadora da NIINI.

HUGO BOSS assina parceria com David Beckham

A HUGO BOSS anunciou uma colaboração global com ex-jogador David Beckham para desenvolver as coleções de roupas masculinas da marca nos próximos anos. Esta parceria, a primeira desse tipo para a BOSS Menswear, promete oferecer designs inovadores que refletem o estilo e os valores estéticos de David Beckham, atraindo um público global.

Loungerie expande portfólio de seu marketplace digital

A Loungerie, referência em lingeries no Brasil, amplia seu marketplace digital, The Lounge, ao adicionar novas marcas de beleza à plataforma. Com foco na experiência feminina, o hub oferece categorias que exploram a intimidade feminina em diversos âmbitos, consolidando-se como um espaço completo para a mulher moderna.

Calvin Klein anuncia campanha Monochromatic Summer

A Calvin Klein lança sua nova campanha Monochromatic Summer, estrelada pelo ator Micheal Ward e pela modelo Vittoria Ceretti. Fotografada por Josh Olins, a campanha captura a essência do verão em Nova York com imagens que expressam simplicidade, energia e sensualidade, refletindo a revitalização da temporada.

Carol Bassi apresenta novidades para o inverno

Antecipando-se ao inverno, a Carol Bassi anuncia o último drop de sua colaboração com Maria Rudge e novas peças de sua coleção Winter 24. Inspiradas na efervescência londrina dos anos 60, as novidades destacam a essência versátil e atemporal da marca, preparando-se para as baixas temperaturas com estilo e elegância.

