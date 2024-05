Redação GPS Peça infantil do grupo G7 segue em cartaz até o fim de maio

Nina veio do Maranhão morar em Brasília porque seu pai passou em um concurso público. Recém chegada à capital, a menina sofre com a sêca, a dificuldade em se localizar e também com a saudade dos seus amigos e da sua mamãe. Em curtíssima temporada, a peça ‘As Aventuras de Nina e a Cidade Avião’ do grupo G7 permanece em cartaz até o dia 26 de maio.

O espetáculo conta com cenário inspirado nos principais monumentos de Brasília, bem como na árvore símbolo da capital, o ipê. São quatro atores especializados em teatro infantil que se revezam em dez personagens.

Serviço

‘As Aventuras de Nina e a Cidade Avião’

Data: até 26 de maio

Horário: 16h

Local: Teatro La Salle – 906 Sul

Classificação indicativa: livre

Duração: Aproximadamente 70 minutos

Ingressos: a partir de R$ 30 (meia) + taxa

Informações: (61) 99351-1369 (Whatsapp)

