Agência Brasília Festa de Pentecostes emociona multidão de fieis no Taguaparque

Um dos maiores eventos religiosos do Distrito Federal, a Festa de Pentecostes 2024 reuniu uma multidão de fieis e devotos neste domingo (19), no Taguaparque. O Governo do Distrito Federal (GDF) prestou apoio logístico ao evento que, neste ano, completou 25 anos de história. A celebração sempre acontece 50 dias após a Páscoa e tem o objetivo de relembrar a descida do Espírito Santo sobre os apóstolos e seguidores de Jesus Cristo.

O governador Ibaneis Rocha e a primeira-dama Mayara Noronha Rocha prestigiaram a missa, celebrada pelo padre Moacir Anastácio. “É um final de semana de muita religiosidade. Começamos ontem em Planaltina com a festa do Divino Espírito Santo, e hoje estamos aqui em Pentecostes, uma celebração que já tem mais de 25 anos. Só temos a agradecer esse público maravilhoso que vem para louvar a Deus”, observou o chefe do Executivo, que, assim como os outros fieis, consagra uma vela ao Espírito Santo. “Ainda não precisei usá-la, mas se precisar eu tenho certeza que serei socorrido”, disse.

O padre Moacir Anastácio lembrou que a festa já passou por outras instalações desde a criação, em 1999, e se firmou no Taguaparque a partir de 2011. “É uma graça de Deus muito grande celebrar os 25 anos dessa festa. A gente começou em 1999 e, em todos os anos, fizemos uma linda festa com a ajuda de todos, com a ajuda do povo, de Deus, de Brasília, que é uma cidade abençoada”, compartilhou.

Cerca de 1,5 mil pessoas trabalharam nos oito dias de evento. O representante da organização Flávio Camargo destacou que a preparação para a celebração começa já em janeiro e tem como suporte diversos órgãos do GDF. “Todos os segmentos se mobilizam para aumentar o número de ônibus, trazer água para o pessoal… A estrutura é montada para que a pessoa venha participar do evento, passe o dia inteiro aqui e não tenha nenhuma dificuldade”, afirmou.

Segundo Camargo, a celebração conquistou milhares de pessoas, que se deslocam de outras regiões até Taguatinga para aproveitar a data. “Na grande maioria, nosso público é católico, mas muitos cristãos de maneira geral vêm participar dessa festa, que entrou inclusive no calendário oficial de Taguatinga e é o maior evento paroquial que temos em Brasília”, disse.

Suporte

Para preparar o espaço, a Companhia Urbanizadora da Nova Capital (Novacap) executou uma série de manutenções, como reparos na cobertura, nas instalações elétricas e nos sistemas hidráulicos. Houve ainda roçagem e conserto de nove bocas de lobo e quatro poços de visita, além de reposição de lajes, tampões de concreto e ferro, meios-fios vazados e grelhas de ferro.

As forças de segurança do Distrito Federal atuaram de forma conjunta para garantir tranquilidade ao público e fluidez para o trânsito na região. A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) reforçou o policiamento na região e trabalhou junto ao Departamento de Estradas de Rodagem (DER) na Estrada Parque Taguatinga (EPTG), na Estrada Parque Ceilândia (EPCL) e no Pistão Norte.

Com 170 servidores à disposição, o Departamento de Trânsito do Distrito Federal (Detran) esteve presente nas vias próximas ao Taguaparque. Já o trânsito na BR-070 ficou sob a responsabilidade da Polícia Rodoviária Federal (PRF), com apoio do DER no controle do trânsito nas proximidades do local e também nas rodovias próximas, como a DF-085 e a DF-095.

O Corpo de Bombeiros Militar do DF atuou na prevenção de incêndios e contou com equipes de militares especializados em atendimento pré-hospitalar, além de trabalhar em conjunto com a Secretaria de Saúde (SES-DF), por meio do Samu.

A SES-DF esteve presente no evento com a oferta de vacinas contra a gripe (influenza) para a população. O imunizante pode ser aplicado em bebês a partir dos 6 meses de idade, crianças, adolescentes, adultos e idosos.

A Administração Regional de Taguatinga e a Secretaria de Governo também apoiaram a festividade. O turismo religioso entrou para o escopo da política de turismo oficial do DF em janeiro deste ano, junto ao esportivo.

