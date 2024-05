Redação GPS Rock in Rio terá homenagem à Alcione

O Rock in Rio de 2024 ocorrerá nos dias 13, 14, 15, 19, 20, 21 e 22 de setembro e, nesse sábado (18), o festival divulgou que será feita uma homenagem à Alcione. A cantora irá se apresentar no evento no dia 21.

O tributo está marcado para 22 de setembro e contará com shows de Mart’nália, Diogo Nogueira, Majur, Péricles e Maria Rita com Orquestra Sinfônica Brasileira.

Entre as atrações nacionais desta edição, Katy Perry, Mariah Carey, Cindy Lauper, Travis Scott, Ed Sheeran, entre outros, já confirmaram presença.

