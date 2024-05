ESTADÃO CONTEÚDO ‘O susto foi muito grande’, diz mulher de Tony Ramos

Lidiane Barbosa, esposa de Tony Ramos há mais de cinco décadas, atualizou o estado de saúde do ator, que passou por um procedimento de emergência na quinta-feira (16), para drenar um acúmulo de sangue que se formou entre o cérebro e o crânio.

“O susto foi muito grande, mas ele está ótimo. Já está falando. Está tudo bem. A cirurgia foi considerada um sucesso, graças a Deus. Deus sabe o que faz e tudo aconteceu na hora certa. Não tem previsão de alta porque acabou de acontecer”, disse Lidiane em entrevista ao SBT.

Boletim médico de Tony Ramos de 18 de maio

Na tarde deste sábado (18), o Hospital Samaritano Botafogo, divulgou o seguinte boletim médico: “O Hospital Samaritano Botafogo informa que o ator Tony Ramos foi submetido a uma cirurgia de drenagem de hematoma subdural (sangramento intracraniano) pela equipe do Dr. Paulo Niemeyer, em 16/05. O paciente recebeu alta do CTI na data de hoje (18/05), encontra-se na Unidade Semi-intensiva, está lúcido e apresenta melhora progressiva do quadro.”

