Ivete Sangalo se pronuncia sobre cancelamento da turnê

Nessa semana o nome de Ivete Sangalo tomou conta das redes. O motivo foi o cancelamento da sua turnê de comemoração dos 30 anos de carreira, marcada para este ano.

Durante o segundo dia do evento ‘Marketing Network Brasil’, a cantora falou sobre o ocorrido. Durante o painel, Ivete garantiu que precisou deixar a vaidade de lado para tomar essa atitude.

“Só vou fazer se for possível fazer. Do lado de lá tem pessoas que são importantes para mim”, disse. “Essa carreira não foi construída exclusivamente com a minha vontade ‘ah, vou querer ser uma cantora, ter 30 anos de carreira e f***-se o resto’”.

“Peguei a vaidade, joguei na gaveta e disse ‘fique aí, já já eu lhe pego’”, complementou a artista.

