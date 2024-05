Redação GPS Conheça Qiddiya City, a nova capital do entretenimento na Arábia Saudita

A cerca de 40 minutos do centro da capital saudita, Riyadh, surge Qiddiya City , um ambicioso projeto que promete transformar a paisagem do entretenimento global. Com mais de 360 km², a cidade é projetada para ser um polo de atrações e atividades, distribuídas em 25 distritos, com um tempo de travessia de aproximadamente 25 minutos.

A expectativa é que Qiddiya City acomode cerca de 600 mil residentes e atraia anualmente 48 milhões de visitantes, consolidando-se como uma das maiores iniciativas de entretenimento do mundo.

Principais Atrações

Qiddiya City contará com mais de 400 atrações, incluindo mais de 12 parques temáticos. Destaque para o Six Flags Qiddiya City, que ocupa 320 mil m² e oferece 28 atrações. Entre elas, a montanha-russa Falcon’s Flight, uma das mais ousadas do mundo, com 195 metros de altura, alcançando velocidades de até 250 km/h em um trajeto de três minutos.

Atualmente, a construção do parque está 59% concluída, com um investimento de 3,75 bilhões de riais sauditas (mais de R$5 bilhões).

Outro destaque é o Parque de Dragon Ball, que abrange 500 mil m² e é dividido em sete zonas temáticas inspiradas nas Esferas do Dragão, oferecendo 30 atrações, incluindo uma montanha-russa com um dragão de 70 metros. Hotéis temáticos também estão planejados para circundar o parque.

Além disso, Aquarabia é um parque aquático inovador com 250 mil m² e oito zonas temáticas. Com 22 atrações, destaca-se a montanha-russa aquática mais alta do mundo, com 42 metros, e 81 luxuosas cabanas climatizadas. A construção do Aquarabia está 72% completa.

Infraestrutura Esportiva

O local também terá um centro esportivo de destaque. O Estádio Príncipe Mohammed bin Salman está localizado no topo do penhasco de Tuwaiq, a 200 metros de altura. Com capacidade para 45 mil espectadores, o estádio possui um teto retrátil, uma parede de LED e um lago de resfriamento ecológico. Al-Hilal e Al-Nassr, dois dos principais clubes sauditas, terão o estádio como casa, e há planos para candidatar o local à Copa do Mundo de 2034.

Além disso, a cidade contará com uma pista de corrida para carros que atingem até 325 km/h, com parte da pista elevada a 70 metros do chão. O Distrito de Jogos e e-Sports incluirá arenas e espaços dedicados a equipes e empresas do setor de jogos eletrônicos.

Desenvolvimento e Investimentos

O projeto é desenvolvido pela Companhia de Investimentos Qiddiya (QIC), uma afiliada ao Fundo de Investimento Público (PIF) da Arábia Saudita. O país planeja investir mais de 800 bilhões de dólares no setor de turismo, visando atrair 100 milhões de turistas até 2030.

