‘The Eight Show’, ‘Ashley Madison’ e mais chegam aos streamings

A sul-coreana ‘The 8 Show’ e a ação com Jason Statham Beekeeper estão as séries e os filmes em destaque nas estreias da semana no streaming . Confira a seguir.

The 8 Show

Enquanto os fãs de ‘Round 6’ ainda não têm a 2.ª temporada da atração, eles podem ficar com esta outra série sul-coreana da Netflix envolvendo um gameshow bizarro com muito dinheiro em jogo.

Oito pessoas são convocadas a conviver em uma espécie de reality show no qual ficam confinadas, e têm de viver longamente juntos em prédio de oito andares. Quanto mais o tempo passa, mais dinheiro receberão ao fim do desafio. Netflix. Estreia: sáb.,18

Beekeeper: Rede de Vingança

Estrelado por Jason Statham, o filme tem início quando um apicultor que trabalha na casa da sra. Parker toma conhecimento de que a amiga se matou após ser vítima de um golpe pela internet que lhe tomou todas as suas economias. Em busca de vingança, ele decide ir à sede da empresa que realiza as práticas ilícitas. A partir daí, surgem tramas bem maiores envolvendo interesses de poderosos. Como a maioria dos longas de ação com Statham, este traz uma série de cenas com luta, tiros e explosões. Prime Video. Estreia: 6.ª, 17

Ashley Madison: Sexo, Mentiras e Escândalo

Baseada em fatos reais, a série documental de três episódios aborda o site de relacionamentos Ashley Madison, voltado exclusivamente a pessoas casadas que desejavam um caso extraconjugal, que fez sucesso em alguns países na última década

A atração traz a visão de usuários que traíram, de seus parceiros traídos, do criador da empresa e mostra ainda o problema de cibersegurança que atingiu a plataforma em 2015, quando houve um grande vazamento de informações de seus usuários Netflix. Já em cartaz.

