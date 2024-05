Agência Brasília Sorteio do Nota Legal é adiado para o dia 27 de junho

Realizado pela Secretaria de Economia do Distrito Federal (Seec), o primeiro sorteio de 2024 do programa Nota Legal mudou de data. Não será mais em 23 de maio, mas sim em 27 de junho , conforme Instrução Normativa nº 7 , publicada no Diário Oficial do Distrito Federal (DODF) desta sexta-feira (17).

O adiamento foi necessário para que técnicos da Seec realizem ajustes no sistema eletrônico do sorteio; esses procedimentos são necessários para garantir a transparência e legalidade do programa Nota Legal.

“Na prática, a única mudança é o adiamento da data. Não será aberto novo prazo para se habilitar ou para se cadastrar para participar desse sorteio. O consumidor que já estava cadastrado continua participando do sorteio e os contribuintes que têm interesse em participar podem se cadastrar para o segundo sorteio, que deve acontecer no fim do ano”, explica o chefe do Núcleo de Gestão de Sistemas do programa Nota Legal, Thiago Cunha.

Para poder participar do sorteio, o consumidor deve ter registrado o CPF na nota fiscal de compras que foram realizadas entre 1º de maio de 2023 e 31 de outubro de 2023 e não estar inadimplente com a Receita do DF. O consumidor que quiser saber se está com débitos poderá solicitar a emissão de uma certidão no Portal de Serviços da Receita do DF. Para fazer o cadastro no programa Nota Legal ou recuperar a senha, acesse este link .

Confira os prêmios que serão sorteados em 27 de junho:

• 1 prêmio de R$ 500 mil

• 2 prêmios de R$ 200 mil

• 3 prêmios de R$ 100 mil

• 4 prêmios de R$ 50 mil

• 10 prêmios de R$ 10 mil

• 30 prêmios de R$ 5 mil

• 50 prêmios de R$ 1 mil

• 500 prêmios de R$ 200

• 12.000 prêmios de R$ 100

*Com informações da Secretaria de Economia do Distrito Federal (Seec)

The post Sorteio do Nota Legal é adiado para o dia 27 de junho first appeared on GPS Brasília - Portal de Notícias do DF .