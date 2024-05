Beatriz Lima Leal Os próximos desfiles do calendário

Atualmente, estamos na temporada cruise (também conhecida como resort) 2025, com desfiles apresentando coleções de meia-estação, pós temporada outono-inverno e pré temporada primavera-verão. Enquanto a passarela de resort 2025 de Pucci foi em Roma, Itália, a da Chanel foi na Marselha, França, e da Gucci em Londres, Inglaterra.

A próxima marca a apresentar uma nova coleção é a Louis Vuitton , com desfile cruise 2025 marcado para o dia 23 de maio (próxima quinta-feira), em Barcelona, Espanha, com local ainda a ser revelado. Voando para o outro lado do mundo, teremos a passarela de primavera 2025 da Balenciaga em Xangai, no dia 30 de maio.

Para o mês de junho, estão marcados diversos desfiles. Começando pela Dior , que no dia 3 apresentará sua coleção cruise 2025 no castelo de Drummond, em Pertshire, Escócia. Seguindo para ilha de Capri, Itália, onde será a passarela da coleção La Casa, de Jacquemus no dia 10. No próximo dia 11, é a vez de Max Mara revelar sua coleção cruise 2025 em Veneza, também em terras italianas.

Marine Serre desfilará sua coleção primavera-verão 2025 menswear no dia 12, em Florença, Itália. A marca que encerra a temporada de desfiles de meia-estação é a Dolce & Gabbana, com o grandioso desfile de alta moda, que conta com cinco dias de evento na Sardenha, Itália, entre os dias 30 de junho e 4 de julho.

The post Os próximos desfiles do calendário first appeared on GPS Brasília - Portal de Notícias do DF .