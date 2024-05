Pedro Reis Mudanças de datas e novos shows

Bruno Mars , um dos artistas mais aguardados do ano, anunciou mudanças em sua agenda de shows no Brasil, com novas datas e locais incluídos na turnê. O cantor, que já havia confirmado apresentações em São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília, agora também se apresentará em Curitiba e Belo Horizonte, totalizando 14 shows. Alguns shows já marcados foram reagendados.

Novas Datas Anunciadas:

São Paulo (4 e 5 de outubro)

Rio de Janeiro (16 e 20 de outubro)

Curitiba ( 31 de outubro e 1º de novembro)

1º de novembro) Belo Horizonte (5 de novembro)

Como fica o calendário completo:

São Paulo – MorumBIS ( 4, 5, 8, 9, 12 e 13 de outubro)

4, 5, 8, 9, 12 e 13 de outubro) Rio de Janeiro – Estádio Nilton Santos (16, 19* e 20 de outubro)

Brasília – Mané Garrincha (26 e 27 de outubro)

Curitiba – Estádio Major Couto Pereira ( 31 de outubro e 1º de novembro)

1º de novembro) Belo Horizonte – Estádio Mineirão (5 de novembro)

*Shows esgotados

Informações sobre ingressos para as novas datas:

A pré-venda exclusiva para clientes Santander ocorrerá no dia 21 de maio, com horários específicos para cada cidade:

São Paulo ( 9h online e 11h na bilheteria oficial)

9h online e Rio de Janeiro (11h online e 13h na bilheteria oficial)

Curitiba e Belo Horizonte (13h online e nas bilheterias oficiais)

A venda geral dos shows de Bruno Mars começará no dia 22 de maio, nos mesmos horários e canais da pré-venda, disponíveis online e nas bilheterias oficiais, que não terão taxa de serviço.

The post Mudanças de datas e novos shows; confira como fica a agenda de Bruno Mars no Brasil first appeared on GPS Brasília - Portal de Notícias do DF .