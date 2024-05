Ailane Silva Inaugurada loja de praia e moda feminina LAGO no Gilberto Salomão

A grife LAGO inaugurou a primeira loja fixa, em Brasília, no Centro Comercial Gilberto Salomão, no Lago Sul. O evento de celebração do novo espaço, nesta quarta-feira (15/5), contou com a anfitriã Claudia Fittipaldi Salomão, responsável por organizar o mailing. Na ocasião, a marca também lançou a sua linha Wellness, que promete design e tecidos diferenciados.

“O projeto da nossa loja de Brasília se parece muito com o de São Paulo, estilo Grécia, com pé direito duplo, com clima praiano e clean”, conta Fabiana Guimarães, sócia da marca com Marcelo Isaías e Letícia Valle, além de Clara Saabor, que é sócia da unidade em Brasília.

“Nós já tínhamos um showroom no Lago Norte e tivemos duas pop-ups de verão no Iguatemi, mas agora encontramos o ponto ideal para ter nossa loja fixa”, comemora Fabiana.

Yara e Luiz Carlos Tanezini Ticiane Oliveira Tiago Capparelli, Renata Madureira e Daniel Rangel Thaiz Brito e Maria Vitória Thaiz Brito e Clara Valle Thaissa Cruvinel e Lia Volpato Thaís Britto, Fernanda Castro, Artemis Rodopoulos e Ana De Nitto Teresa Fonteles, Adriene Saador, Filipe Parato, Clara Saador e Márcia Resende Tatiana Vartuli Silvia Guimarães e Andressa Aguzzoli Silvana Chaves, Augusta Lobo e Valeska Tonet Camargo Samuel Correia e Kakau Lossio Renata Monnerat, João Marcos e Sarah Vieira Rejane Machado Mariana Piola, Adrise Lage e Juane Juarez Mariana Chiorlin, Manuela Chiorlin, Eduarda Chiorlin e Bruno Lima Marcelo Isaías, Artemis Rodopoulos, Fernanda Castro, Leticia Valle, Bruna Dutra e Nelsa Galvão Luiza Queirga e Isabela Queiroga Lucas Scafuto e Lucila Pena Lisia Vargas, Flávia Valle e Clarimar Valle Liliane Carvalho e Amanda Adjuto Leticia Valle, Fabiana Guimarães e Clara Saador Leticia Valle e Marcelo Isaías Lara Calaça Lara Calaça, Silvana Chaves e Virna Smith Kheli Abreu e Karen Luna Jussara Sophia e Kekeu Lossio João Vitor Viana, Samara Nunes, Marcelo Isaías, João Paulo Azevedo e Frank Eduardo Isabela Torres Irlanda Lins, Cléber Guimarães e Ylana Almeida Ingrid Roriz, Clara Saador e Dede Roriz Giovana Nogueira, Marisa Rocha, Marcos Pimenta, Filipe Pataro, Clara Valle e Maria Luiza Geraldo Lourenço, Eda Gentil, Franklin Coelho e Paula Valle Geórgia De Luca Flávia Valle, Clarimar Valle, Letícia Valle, Paula Valle e Lisia Vargas Fabiana Guimarães, Paola Braid, Juane Juarez e Joany Braid Fabiana Guimarães, Clara Saador e Paula Hofstatter Fabiana Guimarães e Lorena Nogueira Duda Amaral e Gabriela Muniz Dede Roriz, Dan Rocha e Bruna Martins Claudia Salomão e Renata Monnerat Claudia Salomão e Maria Rosa Clara Saador, Fabiana Guimarães, Isabela Pessoa e Ana Luiza Olivete Clara Saador e Filipe Pataro Chacha e Ana De Nitto Carolina Tracz e Letícia Valle Carine Bender, Gabriela Siqueira e Kakau Lossio Camila Lago Bárbara Danda e Stefanny Moncada Arlete Egido Ana Luiza e Thiago Veloso Ana Cunha e Alessandra Braga Adriano Teles e Fernandes Chaves

A LAGO surgiu da paixão pelo sol e por roupas resort, sendo que a marca já possui loja em São Paulo. Desde o início, a marca trouxe para as coleções melhorias que a sócia Letícia não encontrava em outras linhas na posição de consumidora, entre elas, modelagem que valorizasse a singularidade de cada corpo, tecidos diferenciados, aviamentos de peso, e claro o look completo de biquíni com peças resort perfeitamente coordenados.

Visite o Centro Comercial Gilberto Salomão, no Lago Sul, e confira.

Horários: de segunda a sábado, das 10h às 20h, e aos domingos, das 12h às 17h.

The post Inaugurada loja de praia e moda feminina LAGO no Gilberto Salomão first appeared on GPS Brasília - Portal de Notícias do DF .