Caio Barbieri Grupo R2 reúne convidados para o lançamento do line up do Na Praia. Vem ver

Uma das principais produtoras de shows em Brasília, o Grupo R2 reuniu convidados, colaboradores e patrocinadores para anunciar, na noite da última quinta-feira (16), o line up da próxima edição do Na Praia Festival , que começa no dia 28 de junho.

Com os famosos drinks do festival, além de um criado exclusivamente para o tema deste ano, que é a China, a noite reuniu os principais frequentadores de um dos maiores festivais do Brasil para conhecerem, em primeira mão, quem vai se apresentar durante os três meses do evento realizado na beira do lago.

Durante toda a noite, o Katsu Lamen ficou responsável pelas comidinhas, como o tradicional gyoza (espécie de pastel cozido) e porções do famoso macarrão oriental que dá o nome ao restaurante.

Durante o anúncio das atrações, o diretor de criação do grupo, Tiago Reis, também apresentou o projeto em 3D de como ficará o parque de lazer, localizado no Setor de Clubes Sul (Trecho 2). Com inspiração chinesa, o parque será totalmente modificado em relação à temporada do ano passado, como uma abertura maior para quem estiver na praça de alimentação conseguir assistir aos shows no palco principal.

Serão 14 operações gastronômicas, além de áreas infantis, bares espalhados por todo o complexo e ainda opções de diversão durante o day use , quando o público vai para curtir o dia no parque.

Veja quem passou por lá nos cliques de Vanessa Castro, do GPS|Brasília:

Ytallo Martins Ytallo Martins, Tony Henrique Domingos e Henrique Almeida Weyni Odunaiya Tony Henrique Domingos Thiago Reis Thiago Reis, Rick Emediato, Tatau e Daniel Abreu Silvia Bueno e Igor Bueno Rick Emediato, Eduardo Azambuja e Bruno Sartório Rafael Damas Paulo Henrique Cury e Ana Beathriz Campelo Patrícia Vaz e Leandro Vaz Nina Rocha e Tabata Aragão Natália Bittencourt e Sabrina Albert Na Praia (5) Na Praia (4) Mel Zugermann e Laryssa Schneider Marianne Fonseca, Fillipe Lima, Mariana Rodrigues, Gabriel Rocha, Marina Dorno e Yoko Yanagushi (equipe Na Praia) Liliana Depieri e Luciano Fonseca Lana Miranda José Luiz Wey, Alba Grilo e Rangel Sales Henrique Almeida Hendy Miranda Gustavo Henrique, Juliana Albuquerque, Patrícia Vaz, Leandro Vaz e Bruno Sartório Gustavo Emediato e Gabriel Nakanishi Gabriel Rocha e Mariana Rodrigues Fred Oliveira e Bruna Ribeiro Fillipe Lima, Mariana Rodrigues, Gabriel Rocha e Marina Dorno Família Life style e Juninho Show Fabrício Rodovalho, Lucas Porto e Gabriel Porto Eduardo Roque, Maria Clara Nunes, Felipe Malta e Jéssica Barbosa Bruno Sartório, Liana Rolemberg, kessy Raulino, Thiago Reis e Renata Gonzaga Bruno Sartório e Pupo Neto Brenda Ortiz e Raiane Sena Anna Luisa Sayao, Gabriella Meireles e Ananda Froes Andressa Oliveira e Daniel Andrade Andréia Araújo, Cecília Borges e Vanessa Vasconcelos Aline Costa, Caio Barbieri e Lígia Carrilho

Na Praia Festival

O Grupo R2 anunciou um line up bombado e de todos os gostos para a próxima edição do Na Praia Festival , que começa no dia 28 de junho e vai até o mês de setembro. O evento ocorreu numa das instalações do parque temático, localizado no Setor de Clubes Sul, e apenas para convidados.

Com Djavan, Alcione, Pitty, Pabllo Vittar, Tiago Iorc, Timbalada, sertanejos renomados e funkeiros de sucesso, o festival promete lotar todos os fins de semana, seja pelas atrações ou mesmo pelo famoso day use no parque criado no Setor de Clubes Sul, ao lado da Associação dos Delegados de Polícia (Adepol-DF).

A edição de 2024 transformará o complexo na beira do lago em uma experiência imersiva na China, destino asiático famoso por suas cores, tradições e tecnologia. E para deixar o festival ainda mais vibrante, é claro, artistas de peso elencam o line up musical da programação, que se estenderá durante três meses.

A venda de ingressos abre na próxima segunda-feira (20) para inscritos no Praia News e clientes Banco do Brasil. No dia 21, a venda segue para o público em geral, por meio do site/app R2.com.vc .

Vale lembrar: clientes do Banco do Brasil terão 15% do valor do ingresso retornados em cashback para serem utilizados dentro do complexo praiano durante o festival, sejam em bebidas ou em alimentos.

Só para se ter ideia, o Jota Quest, com o projeto Jota25, Marcelo Falcão e Alcione inauguram o palco desta 8ª edição, ainda no dia 28 de junho. Já no sábado (29), que é o dia seguinte, é a vez do Desmanttelo do Nattan. O domingo (30) será de eletrônico, com Vintage Culture, Doozie e Meca. Já pensou?

Mas tem ainda Calcinha Preta, Wesley Safadão, Paralamas, Liniker, MC Daniel, Os Gilsons, Elba Ramalho e Henrique e Juliano dentro da programação apresentada no complexo. O Grupo R2, responsável pelo evento, adiantou que pode ainda revelar novas atrações nos próximos dias.

A temporada promete música para todos os gostos e públicos, com um line up de peso, de A a Z, durante todo o festival praiano no nosso “quadradinho”.

Confira as confirmações, em ordem alfabética:

Alcione; Ana Castela; Armandinho; Atitude 67; Àttooxxá

BaianaSystem ; Bell Marques; Bruno Rosa

Calcinha Preta; Capital Inicial; César Menotti & Fabiano; Chefin; Clayton & Romário; Criolo

Delacruz; Dennis; Di Ferrero; Dilsinho; Diogo Nogueira; Djavan; Djonga; Doozie; Duda Beat; Durval Lelys; Desmanttelo do Nattan

Edson Gomes; Elba Ramalho; Eric Land

Felipe Amorim; Fresno

Gilsons; Gloria Groove; Grupo Revelação; Guilherme & Benuto; Gustavo Mioto

Henrique & Juliano; Henry Freitas; Hugo & Guilherme; Hungria

João Gomes; Joelma; Jorge & Mateus; Jorge Aragão; Jota Quest (Jota25); Joyce Alane; Juliette

Kamisa 10; Kyan

Leo Santana; Limão com Mel; Liniker; Luan Pereira; Luan Santana; Luísa Sonza

Maiara & Maraisa; Maneva; MangoLab; Mano Brown; Marcelo Falcão; Mari Fernandez; Marília Tavares; Marina Sena; Martinho da Vila; Maskavo; Matheus & Kauan (Praiou); Matheus Fernandes; MC Daniel; MC Hariel; MC Livinho; MC Luana; MC Ryan SP; Meca; Murilo Huff (Ao Vivão)

Orochi; Os Garotin; Os Paralamas do Sucesso

Pabllo Vittar; Papatinho; Pedro Sampaio; Pitty; Psirico

Rachel Reis; Rael; Rafa & Pipo; Rayane & Rafaela; Restart; Rogerinho; Rubel ; Ryu, the Runner

Samuel Rosa; Saulo Fernandes; Shark; Slipmami; Só Pra Contrariar

Tarcísio do Acordeon; Tiago Iorc; Timbalada; Tribo de Jah

Veigh; Vintage Culture

Wesley Safadão

Xand Avião; Xande de Pilares (Xande Canta Caetano)

Yunk Vino

Zé Neto & Cristiano; Zé Vaqueiro

The post Grupo R2 reúne convidados para o lançamento do line up do Na Praia. Vem ver first appeared on GPS Brasília - Portal de Notícias do DF .