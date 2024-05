Henrique Neri Flamengo decide que Gabigol não usará mais a camisa 10

O Clube de Regatas do Flamengo informou, por meio de nota em redes sociais que, após reunião com o vice-presidente de futebol, Marcos Braz, e os outros dirigentes do departamento, o atacante Gabriel Barbosa, o Gabigol , não poderá mais utilizar a camisa 10 do time. A nota foi divulgada na tarde desta sexta-feira (17).

“O Clube de Regatas do Flamengo informa que o atleta Gabriel Barbosa foi multado e comunicado pelo dirigente de que não usará mais a camisa 10 rubro-negra nas competições possíveis de alteração da numeração”.

O ex-camisa 10 rubro-negro foi fotografado nesta quinta-feira (16) em um bar com a camisa do Corinthians. O jogador estava de folga no momento da foto, porém os torcedores do Flamengo não viram com bons olhos a situação, chegando inclusive a pedir que o jogador fosse demitido. Gabigol havia negado a veracidade da foto. A torcida do clube ficou se mostrou satisfeita com a decisão da diretoria.

