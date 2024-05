Pedro Reis Em meio à agenda de negócios, Nelson Wilians comemora aniversário em NY

Mesmo durante uma semana cheia de compromissos profissionais, Nelson Wilians , CEO do escritório de advocacia homônimo, não deixou de comemorar seu aniversário. O empresário reuniu amigos e parceiros comerciais em um jantar intimista, em Nova York.

Juntamente da esposa e sócios, o advogado está nos Estados Unidos participando da Brazil Week 2024, semana destinada à discussão de temas relacionados ao futuro econômico e sustentável do país.

“A Brazil Week prova ser mais do que uma série de encontros, mas um catalisador para mobilizar líderes empresariais brasileiros e internacionais em prol de um objetivo comum: o crescimento sustentável e inovador. Estou convencido de que, juntos, podemos moldar um futuro promissor, enfrentando os desafios com coragem e transformando nossas discussões em ações efetivas” , diz Wilians

Um dos eventos da passagem dos executivos pelos EUA foi o Lide Brazil Investment Forum, que reuniu empresários, governadores e parlamentares para discutir investimentos no Brasil.

“A digitalização empresarial foi um tema recorrente e está claro que todas as empresas precisarão adotar tecnologias avançadas para se manterem competitivas” , comentou o vice-presidente do NWGroup, Fernando Cavalcanti .

Além de representantes do NWGroup, estiveram presentes no encontro nomes como Paulo Octávio (presidente do Lide Brasília), Ibaneis Rocha (governador do Distrito Federal), Paulo Henrique Costa (presidente do BRB), Michel Temer (ex-presidente da República), João Dória (ex-governador de São Paulo), entre outras figuras do cenário político-econômico do país.

Outra celebração de destaque, e desta vez de gala, que contou com a presença de Nelson e Anne Wilians foi a Forbes Party, na noite desta quinta-feira (16). O advogado é colunista na revista Forbes Brasil.

Fora dos compromisso profissionais, os viajantes aproveitam para degustar em restaurantes de renome, como o Nusr-Et Steakhouse New York e a charutaria Club Macanudo.

The post Em meio à agenda de negócios, Nelson Wilians comemora aniversário em NY first appeared on GPS Brasília - Portal de Notícias do DF .