Com Lenine, Festival Julino promete agitar o Parque da Cidade

Chega a Brasília a segunda edição do Festival Julino do Parque da Cidade , que promete levar toda a tradição e alegria das festas juninas para a capital federal. O evento, que acontecerá no dia 13 de julho, contará com shows de Lenine e também de Lucy Alves, além de um tributo a Luiz Gonzaga pelo Trio Balançado e apresentações de quadrilhas locais.

A estrutura será montada no estacionamento do parque Ana Lídia, no Parque da Cidade, e contará com uma área de mais de 7,5 mil metros quadrados e transformada em um verdadeiro arraial, com barracas de comidas típicas, brincadeiras e decoração temática. A programação está prevista para começar às 17h e se estender até 1h, garantindo 8 horas de muita música e diversão para o público.

Com uma carreira de mais de 40 anos e diversos prêmios em sua trajetória, Lenine trará seus sucessos como “Hoje eu quero sair só” e “Simples Assim” para o palco do festival. Já Lucy Alves, conhecida por sua participação no programa The Voice Brasil e por seus trabalhos na música e na atuação, promete animar o público com suas canções.

Além dos shows, o Festival Julino do Parque da Cidade contará com 15 operações de comida e bebidas da culinária junina para os visitantes.

As vendas para o evento iniciarão em 23 de maio às 12h, pela Bilheteria Digital, com ingressos a partir de R$ 40.

Para garantir um desconto no dia da abertura das vendas, os interessados podem realizar um cadastro prévio na página do evento no Instagram @ festivaljulinobsb .

