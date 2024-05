Redação GPS Claro inaugura espaço imersivo 5G em Brasília

Com a proposta de tangibilizar diferenciais que a tecnologia 5G oferece, a Claro em parceria com a Huawei lançou um espaço de alta tecnologia e inovação com o uso da rede 5G+, na loja da Claro no ParkShopping, em Brasília, nesta quinta-feira (16/5). O acesso às quatro experiências do espaço é gratuito para todos, clientes da Claro ou não, e ficará disponível para visitação ao longo deste ano.

“A Claro está sempre na dianteira da evolução tecnológica das telecomunicações do Brasil. E, com o 5G+ não seria diferente, tecnologia que a Claro implementou na Capital Federal assim que recebeu autorização dos órgãos reguladores e Anatel. A Claro está preparada para acompanhar as inovações tecnologias da rede móvel e do portfólio dos fabricantes. No Distrito Federal, a Claro é líder em velocidade na tecnologia 5G, segundo o Speedtest®, estudo realizado pela Ookla”, ressalta Soraia Tupinamba, diretora Regional da Claro Centro-Oeste.

Esse espaço imersivo 5G+ traz a proposta de democratizar o acesso à tecnologia de ponta para o maior número de pessoas. No ambiente, os visitantes terão uma percepção ainda maior do que o 5G pode proporcionar em termos de avanço tecnológico e poderão vivenciar aplicações inovadoras que demandam alto consumo de banda, e com o 5G a experiência é realmente diferenciada, com muito mais qualidade e fluidez.

Soraia Tupinambá, Fábio Nahoum e Tiago Fontes William Freitas, Soraia Tupinambá, Lília Lamboglia e Daiane Figueiredo William Freitas, Lília Lamboglia, Rachel Facó, Nayana Pizzolatto e Daiane Figueiredo Thiago Malva e Ju Rodrigues Thiago Malva e Soraia Tupinambá Thiago Malva e Fábio Nahoum Soraia Tupinambá, Fábio Nahoum e Wanda Pereira Soraia Tupinambá e Fábio Nahoum Soraia Tupinambá e Fábio Nahoum Soraia Tupinambá Ju Rodrigues , Christian Dantas, Soraia Tupinambá e Fábio Nahoum Fábio Nahoum Fábio Nahoum Fábio Nahoum Fábio Nahoum Claro Claro Claro Claro Claro Claro Claro Christian Dantas, Soraia Tupinambá, Fábio Nahoum e Rachel Facó (1)

São quatro diferentes aplicações que podem ser experimentadas no espaço Claro e Huawei, com conteúdos já gravados nos aparelhos com alta qualidade de imagem e tecnologia de ponta:

Na primeira aplicação o visitante poderá ser o diretor do conteúdo que assiste: Por meio do recurso multiscreen, o visitante terá a experiência de escolher diferentes ângulos de uma partida de basquete e poderá acompanhar as distintas perspectivas da performance dos atletas em quatros telas diferentes ao mesmo tempo.

A segunda experiência será com o uso de óculos especial para realidade aumentada: O visitante poderá sentir a emoção de estar em uma arquibancada assistindo uma partida de futebol, por meio de um conteúdo já gravado no aparelho. Será possível interagir com os conteúdos sem perder nenhum detalhe. Por exemplo, congelar o conteúdo para explorar mais detalhes sobre determinado jogador da partida. Ao clicar no jogador escolhido é possível visualizar o nome, número da camisa, posição que joga, quantos gols na partida, quantos chutes a gol, entre outras possibilidades.

A terceira aplicação traz a experiência de uma câmera 360 ° : O visitante poderá conferir uma transmissão ao vivo de imagens captadas pela câmera 360º, que serão transmitidas usando a tecnologia e velocidade Claro 5G+, que amplia o jeito tradicional de assistir aos conteúdos, proporcionando uma nova visão geral no modo de consumir os vídeos preferidos.

A quarta experiência demo n stra conteúdo 3D, com o uso de uma película: O visitante poderá assistir ao conteúdo em 3D sem a necessidade de uso de óculos especiais, pois a tecnologia da película permite experimentar a alta qualidade da imagem 3D aliada à internet 5G + da Claro na palma da mão.

“Quem visitar esse espaço poderá ter uma percepção ainda maior do que o 5G pode proporcionar em termos de avanço tecnológico”, enfatiza Soraia. Ainda segundo a diretora da Claro, o espaço será constantemente renovado conforme a operadora for agregando novas experiências juntamente com a evolução das tecnologias da rede móvel e do portfólio dos fabricantes.

Sobre a Claro

A Claro é uma das maiores operadoras de multisserviços do Brasil, presente em todas as regiões do país. Está em mais de 4.800 municípios brasileiros e suas redes disponibilizam serviços a cerca de 98% da população. A Claro oferece soluções integradas de conectividade, entretenimento, produtividade e serviços digitais de forma verdadeiramente convergente, em várias plataformas fixas e móveis. Em 2019, a empresa criou o beOn Claro, seu hub de inovação, para facilitar, potencializar e conectar a inovação dentro e fora da companhia. A Claro é líder em TV por assinatura, banda larga e a operadora que mais cresce em serviços móveis. Por meio da Embratel, lidera também o segmento de serviços corporativos, que incluem ofertas em nuvem, telecom, TI e segurança de redes e aplicações. A operadora conta ainda com o Claro 5G+ disponível em regiões de todos os estados e no Distrito Federal. A Claro faz parte da América Móvil, com presença em 25 países na América Latina e também na Europa e Estados Unidos.

The post Claro inaugura espaço imersivo 5G+ em Brasília first appeared on GPS Brasília - Portal de Notícias do DF .