Casa Chandon em Brasília: por dentro da programação

Experiência imersiva sobre a viticultura sustentável brasileira, harmonização de espumantes da marca e reunião da comunidade local por meio da arte e da cultura. A quarta edição do Casa Chandon chega a Brasília para promover uma imersão em sua história de cinco décadas no País e para levar os convidados à jornada educativa também sobre sustentabilidade.

No Patú Anú , o evento ocorrerá entre os dias 18 e 25 de maio e contará com mailing de Paula Santana e Thiago Miranda. A dupla ficou responsável por reunir grupos seletos de convidados da label e entusiastas do mercado do champagne, contudo, vale ressaltar que os encontros também serão abertos à comunidade.

Os dias de Casa Chandon serão recheados por degustações, harmonizações e experiências imersivas, comandadas pelos chefs Ivana Gasparotto e Igor Castro, do espaço Patú Anú, e outros especialistas da casa. Todas as vivências serão desfrutadas em grupos.

Fique por dentro da programação dos quatro primeiros dias de evento:

Sábado (18):

11h: Check-In;

11h15: Experiência No Terroir Chandon;

11h25: Degustação Harmonizada;

12h15: Almoço Harmonizado Com Chandon;

15h: Talk Comunidade E Sustentabilidade;

19h: Check-In;

19h15: Experiência No Terroir Chandon;

19h25: Degustação Harmonizada;

20h15: Jantar Assinado Pelo Chef Igor Castro.

Domingo (19):

13h: Check-In;

13h16: Experiência No Terror Chandon;

13h25: Degustação Harmonizada;

14h15: Almoço Harmonizado com Chandon.

Segunda (20):

12h: Check-In;

12h15: Experiência No Terror Chandon;

12h25: Degustação Harmonizada;

13h: Talk Comunidade;

13h15: Almoço Harmonizado com Chandon.

Terça (21):

12h: Check-In;

12h15: Experiencia No Terror Chandon;

12h25: Degustação Harmonizada;

13h15: Almoço Harmonizado com Chandon.

Serviço

Casa Chandon

Quando: De 18 a 25 de maio

Horário da Casa: das 11h às 22h

Local: Patú Anú – SMPW Quadra 15 conjunto 06 lote 10, Setor de Mansões do Park Way | Brasília DF

Ingresso: R$ 250. Link para compra

100% da renda gerada pela ‘Casa Chandon Brasília’ será doada a entidades parceiras que apoiam as vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul. E convidamos a todos os presentes no evento a doarem 1kg de alimento não perecível, também como forma de arrecadar recursos .

